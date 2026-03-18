Transporte pesado con restricción vespertina en Simón Bolívar y Ruta Viva desde abril

Desde enero, el transporte pesado no puede circular por la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva de 06:00 a 10:00

Un siniestro de tránsito dejó un saldo fatal en el norte de Quito. El 17 de marzo de 2026, un motociclista perdió la vida luego de que una volqueta se volcara sobre el automotor en la intersección de la avenida Simón Bolívar y Granados.

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La emergencia ocurrió en una de las vías más transitadas de la ciudad, pero también con mayor siniestralidad. Según el alcalde Pabel Muñoz, la volqueta contaba con el salvoconducto que permite circular por la Simón Bolívar y la Ruta Viva. El conductor de la motocicleta falleció en el lugar del siniestro.

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De acuerdo con Muñoz, los registros del GPS instalado en la volqueta indicaron que el siniestro se produjo por exceso de velocidad. El alcalde aseguró que se tomarán las decisiones correspondientes sobre el caso.

Restricción se aplica en la mañana

Desde el 1 de enero de este año, el Municipio implementó restricciones de circulación para el transporte pesado en la av. Simón Bolívar y en la Ruta Viva. La medida rige entre las 06:00 y las 10:00, con el objetivo de reducir siniestros en estas arterias.

Muñoz aseguró que la medida ha contribuido a disminuir las muertes en las vías restringidas. A partir de abril, la restricción se ampliará al horario vespertino, de 16:00 a 20:00, pese al pedido del gremio del transporte pesado de que no se aplique en esa franja.

“Lo que ocurrió es un ejemplo doloroso de que estas medidas, aunque impopulares políticamente, son necesarias para salvar vidas”, señaló durante la sesión del Concejo Metropolitano. Aclaró que los salvoconductos continuarán habilitados para los transportistas que cumplan con los requisitos.

🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar y Granados, norte de Quito.



🖤 Al momento, se registra un fallecido.



🚧 La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte -sur.



👉🏻 Recuerda conducir con precaución y respetar… pic.twitter.com/QAERGM5TBk — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 17, 2026

¿Desde dónde es la restricción?

La restricción abarca toda la avenida Simón Bolívar, desde la curva de Santa Rosa hasta la Panamericana Norte, y la Ruta Viva en todo su trayecto dentro del Distrito.

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De acuerdo con las autoridades, separar el flujo de transporte ligero del pesado busca prevenir accidentes graves y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios.

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