Firmas de cuatro países compiten por contrato de mantenimiento del Metro de Quito

El presupuesto referencial es de 73,9 millones de dólares y una vigencia prevista hasta 2031

Desde diciembre de 2023, el Metro de Quito ha realizado 135 millones de viajes hasta la actualidad.

Dos empresas mexicanas, una China y un consorcio francés-panameño entraron en la carrera por el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones del Metro de Quito.

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La apertura de ofertas marca el inicio de una fase decisiva para adjudicar un contrato estratégico que definirá la operación técnica del sistema durante cinco años.

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La Empresa Metro de Quito informó que el 17 de marzo de 2026 se realizó la apertura de ofertas para el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, los sistemas electromecánicos, la superestructura y las telecomunicaciones del Metro, que es vital para la continuidad del servicio.

En total, se recibieron cuatro propuestas dentro del plazo establecido. Participan Ingenieros en Mantenimiento Aplicado S.A. y Constructora Gallo Meda S.A. de C.V., ambas de México; la firma asiática China Railway First Group Co. Ltd.; y el Consorcio Ferroviario Metro de Quito (Francia- Panamá).

El contrato tiene un presupuesto referencial de 73,9 millones de dólares y una vigencia prevista hasta 2031. La adjudicación está proyectada para la primera quincena de abril, una vez que la comisión técnica analice las ofertas y emita una recomendación.

¿Quién realiza el mantenimiento en la actualidad?

Mientras se avanza en el proceso de contratación, personal del Metro de Quito se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo.

El contrato en curso busca garantizar el correcto funcionamiento de componentes clave del sistema, como las vías por donde circulan los trenes, así como toda la red de telecomunicaciones necesaria para la operación segura y continua del Metro.

¿La tercera es la vencida?

El reciente proceso es el tercer intento de la empresa municipal por contratar el mantenimiento integral de los sistemas de infraestructura, superestructura y electromecánicos. El anterior fue cancelado el 20 de agosto de 2025, según informó la entidad, debido a intermitencias en el portal del Sistema Nacional de Contratación Pública, que impidieron cumplir con los plazos establecidos.

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