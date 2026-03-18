Ataque de perros deja a un niño con graves heridas en Quito

Varios perros estaban en una vivienda sin un tutor definido

El ataque al niño ocurrió en el barrio de San Roque.

Un ataque de perros dejó gravemente herido a un niño en el barrio de San Roque, en el centro de Quito. El hecho ocurrió el domingo 15 de marzo de 2026, según confirmó la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

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La alerta ingresó a través del ECU 911, que reportó la mordedura de un canino. Cuando el equipo de la Unidad de Bienestar Animal llegó al lugar, encontró una escena compleja: varios perros en un predio sin un tutor definido.

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Según la verificación realizada en el sitio, los animales no estaban bajo el cuidado de una persona responsable al momento del ataque. Fueron dejados meses atrás por un exinquilino que abandonó el inmueble. Desde entonces, la dueña del predio, una mujer adulta mayor, y algunos vecinos se limitaban a alimentarlos por solidaridad, sin asumir su tenencia formal, detalló la UBA.

El incidente ocurrió cuando el niño ingresó al patio donde permanecían los perros. Fue en ese momento cuando uno de ellos lo atacó, causándole heridas graves en el rostro.

Tras el hecho, y ante la falta de un responsable directo, se retiró a los animales y posteriormente trasladados a un Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal para su evaluación.

96 casos en lo que va de 2026

Detrás del episodio hay un patrón que se repite: animales que deambulan sin control o permanecen en condiciones ambiguas, donde nadie asume plenamente su cuidado. Esa zona gris, señaló Karina Pisco, directora de la UBA, puede derivar en situaciones de riesgo, especialmente cuando se trata de perros de gran tamaño.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Durante 2025 se registraron 616 casos de mordeduras atendidos por la Unidad de Bienestar Animal. En lo que va de 2026, la cifra ya alcanza 96. En la mayoría de los casos, según los reportes, los animales sí tenían dueños, pero estos permitieron que circularan sin supervisión en espacios públicos.

El procedimiento tras un ataque tampoco es inmediato ni simple. Los animales involucrados pasan por evaluaciones clínicas y de comportamiento realizadas por veterinarios y especialistas en conducta animal. De esos análisis depende determinar su nivel de peligrosidad y si es posible su rehabilitación.

¿Qué hacer en caso de mordedura?

Las autoridades recomiendan que, ante una mordedura:

Se llame de inmediato al ECU 911

Se documenten las heridas y, de ser posible, se identifique al responsable del animal.

Además, puede denunciar el caso en la UBA a través de su página web adjuntando informe médico, receta y facturas de gastos.

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