Asamblea de Ecuador ha sesionado once veces fuera de Quito desde 2025: destinos y costos

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Asamblea sesionó 11 veces fuera de Quito desde 2025, priorizando a Guayaquil como sede principal.

Cada sesión en provincias cuesta 30.000 dólares; el gasto total estimado asciende a 330.000 dólares.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, defiende el gasto para acercar el Legislativo a ciudadanos

La Asamblea Nacional de Ecuador ha trasladado su labor legislativa fuera de su sede habitual en Quito en al menos once ocasiones desde su instalación en 2025. Bajo la gestión del oficialista Niels Olsen, el Legislativo ha priorizado a Guayaquil como el destino principal para sesionar, argumentando un acercamiento con la ciudadanía. Sin embargo, esta estrategia implica un desembolso significativo de recursos públicos, con un costo estimado de 30.000 dólares por cada jornada en provincias.

Guayaquil: destino preferido de la Asamblea Nacional

De acuerdo con las convocatorias a las sesiones plenarias, la Asamblea Nacional se ha trasladado a Guayaquil en al menos siete ocasiones, con motivo de sesiones solemnes y para la aprobación de leyes clave, como la polémica reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), de iniciativa del presidente Daniel Noboa.

Cronología de sesiones en Guayaquil:

24 de julio de 2025 (Sesión solemne)

8 de octubre de 2025 (Sesión solemne)

20 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026

10 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026

La Asamblea Nacional sesionó el 20 de febrero de 2026 en Samborondón para la aprobación de la reforma al Cootad, de iniciativa del Ejecutivo.EXPRESO

Cuenca y Machala, los otros destinos

Aunque Guayaquil ha sido el destino preferido, no ha sido el único. Según las convocatorias a sesiones plenarias, la Asamblea también ha sesionado desde 2025 en Cuenca, provincia del Azuay, y en Machala, provincia de El Oro, en al menos cuatro ocasiones.

Las sesiones de la Asamblea Nacional en Cuenca:

17 de marzo de 2026

18 de marzo de 2026

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Las sesiones de la Asamblea Nacional en Machala:

30 de marzo de 2026

31 de marzo de 2026

Quito es la sede de la Asamblea Nacional de Ecuador.ARCHIVO

El costo de legislar fuera de Quito

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, defendió este 15 de abril de 2026 las sesiones plenarias fuera de Quito. Olsen afirmó que uno de los objetivos del Legislativo es acercar a la ciudadanía al trabajo de los asambleístas.

Sin embargo, cada sesión fuera de Quito implica costos. Según reveló Olsen, cada sesión plenaria de la Asamblea Nacional fuera de la capital cuesta 30.000 dólares. “Si eso es lo que cuesta para estar más cerca de las personas, es lo que vamos a hacer”, comentó.

Con la cifra revelada por Olsen, se puede estimar que las once sesiones de la Asamblea Nacional fuera de Quito han representado un costo aproximado de 330.000 dólares. Sin embargo, en algunos destinos la Asamblea ha utilizado las mismas locaciones en más de una ocasión, por lo que el valor podría ser menor al estimado.