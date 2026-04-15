Nuevo corte de luz en La Aurora: CNEL anuncia interrupción del servicio en varias urbanizaciones

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

CNEL atribuye el corte en La Aurora a una sobrecarga en la subestación Cataluña; la interrupción afecta a varias urbanizaciones.



Moradores denuncian que el apagón ocurrió antes del anuncio oficial, lo que incrementó el malestar en el sector.



Ciudadanos cuestionan los cortes pese a declaraciones previas de autoridades sobre la estabilidad del servicio eléctrico

Un nuevo corte de luz afecta al sector de La Aurora, en el cantón Daule. Varias urbanizaciones de la vía a Salitre reportan una nueva interrupción del servicio la tarde de este miércoles 15 de abril, lo que vuelve a generar molestias entre los moradores de esta zona residencial.

Las quejas por los constantes apagones en sectores como Guayaquil, Samborondón y Daule se mantienen, siendo La Aurora uno de los puntos más afectados en los últimos días. La interrupción de este miércoles se suma a una serie de fallas que han sido reportadas de forma reiterada por los ciudadanos.

CNEL explicó la razón del nuevo corte de luz

A través de sus redes sociales, la Corporación Nacional de Electricidad explicó las causas del corte. " Debido a una sobrecarga registrada en el alimentador Mallorca de la subestación Cataluña, se ha producido una interrupción del servicio eléctrico en las urbanizaciones Napoli, Vilanova, Milán y Bonaterra . La desconexión tendrá una duración de 2 horas", informó la entidad alrededor de las 14:48.

En el mismo comunicado, se detalla que “personal técnico de #CNELEP se encuentra en el sitio ejecutando maniobras de transferencia de carga y realizando las conexiones necesarias para la puesta en operación del transformador de potencia en la subestación Cataluña”.

Sin embargo, pese al anuncio oficial, moradores del sector aseguran que el corte se produjo antes de que se emitiera la información, lo que generó inconformidad. "La luz se fue sin aviso previo y luego recién publicaron el comunicado. Eso complica todo en la casa", señaló Andrés Molina, vecino de Vilanova.

Desde otras urbanizaciones cercanas, los reclamos también se hicieron sentir. "Es constante. No sabemos cuándo se va a ir la luz y eso afecta nuestro trabajo y descanso", expresó Charly Vélez, habitante de Napoli.

En Bonaterra, los ciudadanos advierten que la situación se ha vuelto recurrente. "Ya no es algo aislado. Cada semana hay problemas con la electricidad y nadie da soluciones definitivas", indicó Jorge Paredes.

Malestar pese a anuncios oficiales

Este nuevo corte ocurre en medio del malestar ciudadano, especialmente luego de que la ministra de Energía, Inés Manzano, indicó que no estaban previstos mantenimientos que impliquen interrupciones del servicio eléctrico.

La contradicción entre los anuncios oficiales y lo que ocurre en territorio ha incrementado la molestia entre los habitantes , quienes insisten en la necesidad de mayor programación y comunicación oportuna.

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Mientras tanto, los moradores de La Aurora continúan enfrentando las consecuencias de los cortes de luz, que afectan su rutina diaria, actividades laborales y la calidad de vida en una de las zonas de mayor crecimiento urbano en la provincia del Guayas.