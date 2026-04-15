Deportivo Cuenca visita a San Lorenzo: Día, hora y dónde ver EN VIVO el partido de Copa Sudamericana

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes conocer Deportivo Cuenca entrena en Boca Juniors previo al duelo contra San Lorenzo este jueves.

El Cuenca lidera tras vencer a Santos, mientras el Ciclón busca salir de su mala racha.



Los morlacos buscan la cima del grupo en Buenos Aires tras su caída ante Independiente.

Con la mirada puesta en consolidar su liderato en el Grupo D de la Copa Sudamericana, el Deportivo Cuenca cumplió este miércoles 15 de abril su última jornada de entrenamiento en territorio argentino para el duelo ante San Lorenzo. El equipo ecuatoriano, que arribó a la capital desde el pasado lunes, busca dar un nuevo golpe de autoridad tras su histórico debut en el certamen.

Lea también: Ecuador vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la semifinal del Sudamericano Sub-17

El duelo de este jueves 16, a jugarse desde las 19:30 (hora de Ecuador) en el estadio Nuevo Gasómetro, enfrenta a dos equipos con inicios muy distintos en la fase de grupos: Los morlacos llegan con el ánimo por lo alto tras vencer 1-0 al Santos en la primera jornada, sumando tres unidades vitales. Mientras tanto, el Ciclón cedió puntos en su estreno al empatar 1-1 frente a Recoleta de Paraguay, lo que le obliga a buscar el triunfo como local.

Pese al éxito internacional, el Cuenca busca sacudirse el sabor amargo de su último encuentro en el torneo local, donde sufrió una remontada de 2-3 ante Independiente del Valle.

Deportivo Cuenca entrenó en el complejo de Boca Juniors, en Buenos Aires, Argentina.CORTESIA

El conjunto azuayo, en caso de un victoria como visitante esta noche, alcanzará 6 puntos y aprovechará el empate (1-1) del otro enfrentamiento en este grupo. Santos y Recoleta dividieron honores en en Brasil el pasado martes.

¿Dónde ver EN VIVO Deportivo Cuenca ante San Lorenzo?



El encuentro de os morlacos fuera de su reducto ante los argentinos, se podrá disfrutar por la señal de Dsports y su aplicación digital de DGO para toda Latinoamérica. La segunda fecha será desde las 19:30 de Ecuador y 21:30 de Argentina.