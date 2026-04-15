Ecuador vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la semifinal del Sudamericano Sub-17
La Tricolor Sub-17 se prepara para medirse ante la Albiceleste en busca del boleto a la final del torneo juvenil. Conoce los detalles previos, hora y canales
Lo que tiene que conocer
- Ecuador y Argentina definen al primer finalista del Sudamericano Sub-17 este jueves 16 de abril.
- La Tri lideró su zona y enfrenta a la Albiceleste a las 18:00 por el pase a la final.
- Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia ya clasificaron al Mundial; restan tres cupos por definir.
El camino hacia la gloria continental entra en su etapa de definiciones. Tras asegurar su boleto a la Copa del Mundo de Qatar, las selecciones de Ecuador y Argentina se enfrentarán este jueves 16 de abril en la primera semifinal del Sudamericano Sub-17, en un duelo que promete chispas por el nivel mostrado en la fase regular.
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Ambas escuadras llegan con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo: clasificar al Mundial. Sin embargo, la intención está en levantar el trofeo sudamericano.
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La Mini-Tri llega con el pecho inflado tras una fase de grupos impecable donde finalizó como líder de su zona. El equipo ecuatoriano ha destacado por su solidez defensiva y un ataque vertical que lo posiciona como uno de los grandes candidatos al título.
La Albiceleste, por su parte, accedió a esta instancia tras clasificar en el segundo lugar de su grupo. Fiel a su estilo, el equipo argentino ha ido de menos a más en el torneo, mostrando una gran capacidad de asociación y jerarquía individual en los momentos determinantes.
Ficha del partido entre Ecuador y Argentina
- Fecha: Jueves 16 de abril de 2026.
- Horario: 18H00 (Hora de Ecuador) | 20H00 (Hora de Argentina).
- El premio: El ganador de esta llave esperará en la gran final al vencedor del duelo entre Brasil y Colombia (a las 15:00 de Ecuador).
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Mientras los cuatro mejores definen al campeón, la lucha por los cupos restantes a la cita mundialista en Qatar no se detiene. Las llaves de repechaje quedaron definidas de la siguiente manera:
- Bolivia vs. Chile
- Uruguay vs. Venezuela
Los ganadores de estos cruces obtendrán su pasaje directo al Mundial. Por su parte, los perdedores tendrán una última oportunidad de "vida o muerte" en un partido adicional que definirá al séptimo y último clasificado de Conmebol.
¿Por dónde ver el partido entre Ecuador y Argentina?
El compromiso entre la Tricolor y la Albiceleste, este jueves 16 de abril, se podrá disfrutar por la señal de DSports y su plataforma digitar DGO, para toda Latinoamérica.