Mira aquí la final de MasterChef Celebrity Ecuador EN VIVO: sigue la transmisión por Teleamazonas

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

Este martes 14 de abril de 2026, se vivirá la gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Los finalistas Josh Paredes, Frickson Erazo y Andy Suzuki están listos para enfrentar la última prueba en esta competencia culinaria.

¿A qué hora empieza la transmisión?

A las 19:30, la alfombra roja dará inicio, donde los finalistas y demás celebridades de la edición serán los protagonistas de una noche llena de glamour.

A partir de las 20:00, el evento podrá seguirse en vivo a través del sitio web de Teleamazonas, mientras que a las 21:00, el canal de señal abierta ofrecerá un especial de media hora con lo mejor de la temporada 3 de MasterChef Celebrity Ecuador.

El capítulo final, que se emitirá a las 21:30, revelará al ganador o ganadora, aunque como es costumbre en este formato, se graban tres versiones del episodio final, una con cada finalista, por lo que ni ellos mismos saben quién se coronará campeón.

¿Dónde ver la final de MasterChef Celebrity Ecuador?

La final de la competencia se podrá ver EN VIVO desde la página web de Teleamazonas: https://www.teleamazonas.com/teleamazonas-en-vivo/

Se espera que el nombre del vencedor se revele alrededor de las 23:00, dando paso a la esperada gala de premiación en vivo, que contará con miles de dólares en premios para el afortunado o afortunada.