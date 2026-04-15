Mónica Palacios exige la renuncia de Inés Manzano por apagones en Ecuador

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mónica Palacios, asambleísta de la RC, exige la renuncia de Inés Manzano tras apagones en Ecuador y cuestiona a Daniel Noboa por promesas incumplidas sobre el suministro eléctrico.

La asambleísta Mónica Palacios exigió la renuncia de la ministra de Energía, Inés Manzano, tras los recientes apagones en Guayaquil, Samborondón y Daule. La legisladora responsabilizó directamente a la funcionaria por la crisis eléctrica y cuestionó su capacidad para garantizar el suministro. “Si no puede hacer ese trabajo, háganos un favor a todos los ecuatorianos y renuncie”, afirmó.

En su pronunciamiento, Palacios también señaló al presidente Daniel Noboa por lo que considera una falta de gestión en el sector energético. Recordó que el 9 de abril el mandatario aseguró que no habría apagones durante el mes, pese a ser un periodo de alta demanda eléctrica. Según dijo, ese ofrecimiento no se cumplió.

La asambleísta sostuvo que apenas dos días después de esas declaraciones, el 11 y 12 de abril, se registraron cortes de luz en varios sectores. “Eso quiere decir que la credibilidad del señor Daniel Noboa duró dos diítas”, expresó, al cuestionar la coherencia entre los anuncios oficiales y lo ocurrido en territorio.

Apagones en Ecuador: críticas por promesas incumplidas

Palacios también criticó la respuesta de la ministra Manzano ante los reclamos ciudadanos. Indicó que la funcionaria aseguró que los apagones eran programados y atribuyó la molestia a problemas de comunicación. Para la legisladora, esto refleja una evasión de responsabilidades.

El 9 de abril, Daniel Noboa dijo que no habría apagones.

48 horas después, el país volvió a la oscuridad.



La ministra Inés Manzano culpa a otros, pero la responsabilidad es suya.



Mentiras, improvisación y un país que paga las consecuencias.

Si no pueden garantizar energía,… pic.twitter.com/M8B9fkK6ps — Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) April 15, 2026

“¿Acaso no se da cuenta que culpar a otros es culparse a usted mismo?”, cuestionó, al insistir en que la ministra es la máxima autoridad del sector energético. En ese sentido, recalcó que su rol es garantizar energía continua y no justificar decisiones del Gobierno.

Además, mencionó que la ministra anunció cortes adicionales en domingos, entre las 05:00 y 08:00, por supuestos trabajos de mantenimiento. Según citó Palacios, Manzano argumentó que estas acciones son necesarias para reducir la carga en subestaciones eléctricas.

Mantenimiento eléctrico y nuevas decisiones bajo cuestionamiento

La asambleísta también puso en duda la coherencia de estas medidas al señalar que, tras el rechazo ciudadano, se habría prohibido el mantenimiento de las empresas distribuidoras. A su criterio, esta decisión responde a cálculos políticos y no técnicos.

“¿Cómo va a prohibir los mantenimientos eléctricos tan necesarios en este momento?”, reclamó, advirtiendo que esto podría agravar la situación del sistema eléctrico nacional. Para Palacios, estas acciones evidencian improvisación.

Finalmente, la legisladora denunció presuntos contratos irregulares en el sector energético que habrían causado pérdidas millonarias. “Contratos fraudulentos… que le robaron a los ecuatorianos más de 175 millones de dólares”, afirmó, reforzando su pedido de salida de la ministra.