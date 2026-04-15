Convenio de extradición Ecuador–Paraguay: claves del acuerdo y cómo funcionaría

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador y Paraguay negocian un acuerdo de extradición clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la cooperación en seguridad y comercio.

Ecuador y Paraguay iniciarán negociaciones para firmar un convenio de extradición que permita capturar y trasladar a personas requeridas por la justicia entre ambos países, como parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado. El anuncio lo hizo la canciller Gabriela Sommerfeld tras reunirse en Quito con su par Rubén Ramírez. El mecanismo buscará agilizar procesos judiciales y evitar que sospechosos evadan la ley cruzando fronteras. La medida se integrará a otros acuerdos de seguridad que se prevé concretar en los próximos meses.

El funcionamiento del convenio contemplaría reglas claras para solicitar y ejecutar extradiciones, en coordinación con autoridades judiciales y policiales de ambos países. Aunque aún está en fase de negociación, el objetivo es reducir tiempos y fortalecer la cooperación institucional. Este tipo de acuerdos permite que personas procesadas o sentenciadas sean entregadas al país que las requiere. Así, se refuerza la capacidad estatal frente a delitos de alcance transnacional.

Permitirá la entrega de personas requeridas por la justicia entre Ecuador y Paraguay.

Reducirá tiempos en procesos judiciales vinculados a crimen organizado.

Fortalecerá la coordinación entre autoridades policiales y judiciales.

Evitará que sospechosos utilicen fronteras para evadir la justicia.

La iniciativa surge en un contexto de creciente presión contra estructuras criminales en Ecuador, impulsada por el presidente Daniel Noboa. En esa línea, el Gobierno también pidió a Paraguay declarar como terroristas a grupos como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings. El planteamiento será evaluado por las autoridades paraguayas. “El canciller paraguayo comprometió sus mejores esfuerzos para dar seguimiento al tema en las instancias competentes”, indica la declaración conjunta.

Seguridad y crimen organizado: el eje de la negociación

El diálogo entre ambos países incluyó el análisis de amenazas compartidas como el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Las cancillerías coincidieron en que estos problemas requieren respuestas coordinadas. Por ello, plantearon reforzar la cooperación entre instituciones de seguridad. Uno de los pasos será firmar un acuerdo entre los ministerios del Interior.

Este instrumento buscará mejorar el intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos. La meta es aumentar la eficacia en la lucha contra redes criminales que operan en varios países. Además, se espera que la cooperación se traduzca en acciones concretas a corto plazo. El enfoque apunta a resultados operativos y no solo a compromisos políticos.

Intercambio de información entre instituciones de seguridad.

Ejecución de operativos conjuntos contra redes criminales.

Coordinación frente a narcotráfico y delitos transnacionales.

Fortalecimiento de capacidades institucionales.

La visita del presidente paraguayo Santiago Peña a Ecuador, prevista para julio, será clave para cerrar estos acuerdos. En ese encuentro se prevé la firma de varios instrumentos bilaterales. Entre ellos, el convenio de extradición y otros mecanismos de seguridad. “Tenemos ya unos acuerdos, unos compromisos, y también miramos de forma positiva algunos de los acuerdos que podrán ser finalmente suscritos en la visita del presidente Peña al Ecuador”, afirmó Sommerfeld.

Comercio e inversión: una relación con potencial

Además del eje de seguridad, las autoridades revisaron el estado del intercambio comercial entre ambos países. Coincidieron en que la relación económica es aún limitada. Sin embargo, destacaron que existen oportunidades para ampliarla. La diversificación de productos aparece como una prioridad.

El objetivo es fortalecer cadenas productivas y generar mayor complementariedad entre las economías. También se busca facilitar la llegada de inversiones. Para ello, se planteó profundizar la cooperación técnica en sectores clave. El ámbito agropecuario fue uno de los puntos centrales de la conversación.

Diversificación del intercambio de productos.

Fortalecimiento de cadenas productivas.

Impulso a la inversión bilateral.

Cooperación técnica en el sector agropecuario.

En ese contexto, ambos países consideran necesario actualizar acuerdos firmados en 2002 sobre cooperación agrícola, ganadera y pesquera. Esto permitiría adaptarlos a nuevas dinámicas productivas. El canciller Ramírez destacó el potencial de crecimiento. “La balanza comercial entre ambos países todavía es muy limitada”, señaló, aunque remarcó que hay “grandes oportunidades”.

Conectividad y próximos pasos en la relación bilateral

Otro de los temas abordados fue la conectividad aérea entre Ecuador y Paraguay. Las autoridades analizan un posible acuerdo de cielos abiertos. Este permitiría incrementar vuelos y facilitar el transporte de personas y mercancías. La medida es vista como clave para dinamizar el comercio y el turismo.

Ramírez explicó que aún se evalúan aspectos logísticos para concretar esta iniciativa. El objetivo es mejorar las condiciones para los negocios entre ambos países. Una mayor conectividad podría acelerar el intercambio económico. También facilitaría la integración regional.