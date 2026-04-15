Frickson Erazo conquista MasterChef Celebrity Ecuador 3 con un menú inspirado en sus raíces

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Frickson Erazo se consagró como el ganador de MasterChef Celebrity Ecuador 3 tras una final intensa, marcada por la emoción, la técnica y platos cargados de identidad. El exfutbolista sorprendió al jurado con un menú de tres tiempos que rindió homenaje a sus raíces esmeraldeñas y a su historia personal.

A lo largo del último reto, Erazo demostró evolución, seguridad y una propuesta coherente de principio a fin. Desde su entrada inspirada en el manglar, pasando por un plato fuerte de fusión del Pacífico, hasta un postre con memoria y técnica, logró conectar sabor, narrativa y ejecución en cada entrega.

Con este resultado, Frickson supera en la final a Andy Suzuki y Josh Paredes, quienes también destacaron por sus propuestas creativas y personales. La temporada cierra así con una victoria que no solo premia la cocina, sino también la autenticidad y el recorrido del participante dentro del reality.

Josh Paredes, Andy Suzuki y Frickson Erazo dejaron todo en la cocina en una final marcada por la emoción, la técnica y sus raíces.Teleamazonas

Entradas con identidad: el inicio de una final cargada de historia

La final de MasterChef Celebrity Ecuador arrancó con un reto que fue más allá de la técnica: contar quiénes son a través de un plato. Las entradas marcaron el tono de la noche, con propuestas profundamente personales, donde los finalistas apostaron por sus raíces, sus recuerdos y su conexión con el territorio.

Josh Paredes llevó al jurado a El Cajas con un ceviche andino de trucha arcoíris, acompañado de una leche de tigre de babaco. Su plato evocó su infancia, sus días de pesca en familia y una cocina que combinó frescura, acidez y equilibrio, construyendo una propuesta emocional desde el primer momento.

Andy Suzuki, en cambio, presentó Tres tierras, un ceviche de guanábana con mariscos finos y vegetales tempurizados. Su entrada buscó unir sus raíces japonesa, dominicana y ecuatoriana en una sola narrativa, mientras que Frickson Erazo cerró con Manglar Tropical, una uña de cangrejo apanada con miel de chipotle y maduro con queso, llevando al plato la fuerza y tradición del manglar esmeraldeño.

Plato fuerte: técnica, riesgo y ejecución bajo presión

Con el plato fuerte, la competencia alcanzó su punto más exigente. Aquí ya no solo importaba la historia, sino la capacidad de ejecutar preparaciones complejas con precisión, equilibrio y control del tiempo.

Josh apostó por un cerdo crocante, acompañado de una reducción de tomate de árbol, puré de mote sucio y crocante de maíz. Fue una propuesta robusta, con múltiples capas de sabor, que buscó transmitir fuerza y dominio técnico en cada elemento del plato.

Andy Suzuki presentó Sin ausencia, un ramen de zapallo con cerdo curado y crocante, que fusionó sabores orientales con un giro latino. Por su parte, Frickson Erazo propuso un ensumacado del Pacífico, con langosta, mariscos y un caldo profundo con coco, maní y jengibre, apostando por una explosión de sabores y una fusión de culturas gastronómicas.

Postres con historia: el cierre más emocional de la final

La última etapa de la final de MasterChef Celebrity Ecuador estuvo marcada por el postre, un momento donde la técnica se mezcló con la emoción. Más que cerrar un menú, los finalistas apostaron por contar su historia desde lo dulce, con propuestas que reflejaron identidad, memoria y evolución dentro de la competencia.

Josh Paredes presentó De nacer, una tartaleta de guayaba inspirada en la tradicional espuma del centro de Cuenca. Su plato combinó merengue, frutos andinos, tierra de tocte y helado de fresa, logrando una propuesta delicada que conectó con sus raíces y con una narrativa clara desde lo visual y lo conceptual.

Andy Suzuki llevó la emoción al plato con un postre dedicado a su hija, integrando sus tres raíces culturales en una propuesta que incluyó toffee de plátano, cheesecake y tierra de cacao, con flores inspiradas en el cherry blossom japonés. Por su parte, Frickson Erazo cerró con Marimba Exótica, un postre que combinó coco, maracuyá, açaí y técnicas de gastronomía molecular, rindiendo homenaje a su infancia y a su padre en una propuesta cargada de identidad y simbolismo.

Premios de la final: más que un título en juego

La final no solo definió al mejor cocinero de la temporada, sino también quién se llevaría un paquete de premios que combina dinero, experiencias y beneficios de alto valor.

El ganador de MasterChef Celebrity Ecuador 3 recibirá $ 20.000 en efectivo, además de $ 3.000 adicionales de Banco Pichincha, mientras que los otros dos finalistas obtendrán $ 1.500 cada uno. A esto se suman premios como órdenes de compra de Supermaxi, productos de Pronaca y tarjetas de regalo de De Prati.

El paquete se completa con incentivos de marcas como Diners Club, que ofrece un viaje internacional con experiencia gastronómica, Movistar y Honor con dispositivos tecnológicos, y Kia, que entrega un vehículo eléctrico EV3 al ganador. Un cierre que refleja que, en esta final, no solo estaba en juego el título, sino una recompensa integral por todo el recorrido.