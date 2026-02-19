Carlos Luis Andrade: "Con mis hijos no me interesa ser el padre 'cool'"

En abril, la hija mayor del presentador cumplirá la mayoría de edad y está a punto de iniciar su carrera universitaria

Sin perder su rol de padre, el participante de MasterChef Celebrity Ecuador y coach Carlos Luis Andrade (46) mantiene una estrecha relación con su hija Polly Andrade (17), quien hoy celebra la culminación de la etapa secundaria. Ella, que en abril cumplirá la mayoría de edad, es fruto de su matrimonio con la presentadora Gaby Díaz, con quien también procreó a Connie y Cayetana (fallecidas) y a Joaquín (8).

Dicen que los padres sienten más preferencias por las hijas mujeres que por los varones.

Carlos Luis: Gaby y mi suegra, Ángela, siempre me acusan de aquello. Dicen que Polly me tiene en las manos. No pienso que sea así.

Polly: Yo creo que no. El cariño es igual para Joaquín y para mí. Tal vez cuando era pequeña pasaba más tiempo con mi papá porque mi mamá viajaba.

Es decir, que siempre ha existido una buena relación entre ustedes.

P: Me encanta el deporte. Antes salíamos a correr los domingos. Somos acolitadores.

CL: Paramos de hacer deporte cuando me fui a MasterChef Celebrity y luego me lesioné la rodilla derecha. Cuando era pequeña salíamos a andar en bicicleta.

P: Además, somos tragones. Siempre salimos a comer helado o cualquier otro dulce. Sí soy un poco engreída (risas).

Muchas veces se confunden los roles y los padres se convierten más en amigos.

CL: Tengo claros los límites y las distancias. No me interesa ser el padre ‘cool’. Le doy sus espacios, estoy ahí, pero sin perder mi rol. Me llevo bien con los jóvenes.

Más que padre e hija parecen hermanos; la estatura de ella contribuye a pensarlo.

P: Una vez nos dijeron que éramos hermanos. Yo mido 1,75 metros.

CL: Yo mido 1,84 metros. Nuestra estructura ósea es muy parecida. Esta niña es puro Andrade; no tiene mucho parecido con la mamá.

Polly prefiere ser nutricionista

Muchas veces se creyó que ella seguiría los pasos de sus progenitores en la Comunicación.

P: Voy a estudiar Nutrición en la UEES. Creo que es una carrera que se complementa con todo. Mi mamá estudió para ser chef; en mi caso, por cuestiones de tiempo, no terminé los módulos. Retomaré desde cero.

CL: Un nutricionista tiene que saber comunicar y, además, por los procesos de cambio, debe ser un coach. No es solo dar indicaciones para cuidar la alimentación, sino ser capaz de llegar a una persona.

Los hijos siempre dan dolores de cabeza, de alguna u otra manera.

P: A veces, porque soy un poco intensa. Mi papá quiere que las cosas se hagan como él espera; yo soy despistada.

CL: Es su generación. Me quitaron el sueño sus problemas con Matemáticas durante el colegio, incluso todavía. Pero le ha ganado la batalla. Una vez la dejaron en supletorio por cinco décimas; tenía coraje porque ellos sabían que le costaban los números. También tengo complicaciones con los números. Es un problema que compartimos.

En ocasiones, los hijos son rebeldes y contestones.

CL: Lo ha sido, pero educadamente.

P: No me gusta quedarme callada. Digo lo que me molesta o con lo que no estoy de acuerdo. He luchado con eso, pero no soy irrespetuosa.

CL: Quise que mis hijos sean contestones.

¿Qué es lo que se corrigen el uno al otro?

CL: Como coach que soy, le corrijo la actitud.

P: A veces soy impulsiva. En cambio, a mí no me agrada cuando está de mal humor. Pone una cara terrible y el ambiente se contamina.

¿Cómo enfrentaron la enfermedad autoinmune que padece Gaby Díaz?

CL: La dolencia autoinmune, el pénfigo, apareció después de la pandemia. Al inicio se manifestaba como llagas; no se conocían las causas. Primero se pensó que eran aftas idiopáticas. Después se detectó un tumor en el paladar superior que provocó la caída de los dientes. Incluso se llegó a creer que podía tratarse de enfermedad de Crohn. Como familia la hemos apoyado en todo sentido. A mí me tocaba validar sus emociones y decirle que esa era su cruz y que debía pelearla. A veces se pregunta por qué le ocurrió a ella. Recuerdo que, en un aniversario matrimonial, pasó dos semanas sin dientes. No quería viajar. Aun así, nos fuimos; usó mascarillas. En redes sociales comentaban que se había hecho algo en el rostro, no era cierto. Nosotros le dimos ánimo en todo momento.

No es papá celoso

Los padres no siempre ven con buenos ojos que sus hijos, sobre todo si son mujeres, les presenten a sus enamorados.

CL: Lo tomé tranquilamente. Siempre le dije que debía ser cuando tuviera mínimo 15 años. Gaby fue la que hizo el berrinche. Me llevo bien con su pelado de ahora, Mateo. Lo conozco desde que eran amigos. Siempre trato de ver con buenos ojos aquello, porque a los hijos hay que apoyarlos.

P: No es celoso, para nada. Mi mamá se negaba y él le explicó que lo viera de otra forma. Ella es más cerrada.

Los tiempos han cambiado; hablan de cualquier tema, entre ellos de sexualidad.

CL: Sí. Es necesario e importante.

P: Con mi mamá hablar de ciertos temas es más complicado.

CL: He puesto a Gaby en jaque y le he dicho: hablas tú o hablo yo. Conmigo es a calzón quitado. Así ha sido desde que era pequeña.

Si su hija le dijera que está embarazada sin haber formalizado una relación, ¿cómo cree que reaccionaría?

CL: Es mi hija y la apoyaré, aunque haga una cagada chica o grande. Siempre estaré ahí; ella lo sabe. Es mi deber estar ahí.

P: Yo sé que él siempre está ahí.

¿Cómo definirían el uno al otro?

P: Él es soñador, pero siempre piensa en grande, a futuro.

CL: Ella, una dulzura.

Hasta que no se pierde a los padres, en ocasiones no se les da el respectivo valor. Acaban de perder a una madre (Doris) y a una abuela, respectivamente.

P: Siempre he pensado en ello y lo hemos hablado con mi papá. Sabemos que la muerte es inevitable. Él quiere que le hagan una novena, pero que al décimo día nos vayamos al cine.

CL: Lo mismo respondería Joaquín: rezarán la novena y el rosario, luego verán una película al décimo día. En este proceso de duelo que vivo por el fallecimiento de mi madre, mi hija y mi familia han estado ahí. Me han dado apoyo para cambiar mi estado emocional cuando me he sentido triste. Mi mamá siempre decía: “Vámonos a comer un chocolate o a tomar un helado”. Polly también me ha dicho esas palabras para que me sienta mejor.

P: Mi abuela le decía al dulce “chocolate”. Le encantaba el helado, siempre había en su casa.

¿Ve a sus padres en TV o prefiere cambiar de canal?

P: Cuando estoy en casa, sí. MasterChef lo veo al día siguiente.

Ni la fama ni el reconocimiento le interesan a Polly



Cuando en redes sociales lanzan un chisme o los atacan, ¿cómo reaccionan?

P: Mis padres casi nunca están involucrados en chismes. Nos resbala, porque en mi casa sabemos la verdad de los hechos. Las otras versiones no nos afectan.

Existirán propuestas para trabajar juntos con alguna marca…

P: Se hace complicado estar grabando o posteando para marcas. No me llama la atención que me sigan. No quiero ser creadora de contenido, no es algo que me nace.

CL: No le veo una orientación a buscar fama o reconocimiento. Tal vez porque creció con eso en su entorno. Sin embargo, pienso que sí tendrá una vida relacionada con marcas o influencias porque, como profesional, lo logrará y, cuando le toque, lo hará muy bien.

