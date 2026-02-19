Miss Universo, Fátima Bosch calificará la competencia folclórica de Viña del Mar

Brenda es la cantante nacional que participará en el certamen musical

La cantante Brenda está en Chile para representar a Ecuador en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, considerado el certamen musical más influyente de América Latina.

(Te invitamos a leer: Festival de Viña 2026: Brenda llevará el talento de Ecuador al escenario chileno)

El espectáculo se desarrollará del 22 al 27 de febrero en la Quinta Vergara, escenario que volverá a recibir a 19 figuras entre cantantes, músicos y comediantes, tanto nacionales como internacionales, a lo largo de cinco noches.

Mariela Viteri y Roberto Trujillo terminan su relación: lo que se sabe Leer más

Brenda ya cumple agenda oficial entre ruedas de prensa, encuentros con colegas y ensayos técnicos. Competirá el domingo 22 y martes 24 frente a la española María Peláe y al grupo argentino Campedrinos. En esa categoría también participan representantes de Colombia, México y Chile.

La inauguración estará marcada por las presentaciones de Gloria Estefan, el comediante Stefan Kramer y el tenor italiano Matteo Bocelli. El festival es organizado por la Municipalidad de Viña del Mar.

Un ecuatoriano pone el toque de humor

La edición 2026 también apuesta por el humor. Entre los comediantes figura el chileno-ecuatoriano Pastor Rocha, cuyo nombre real es Santiago Endara. Nació en Ecuador, migró a Chile a los nueve años, regresó en la adolescencia y, finalmente, volvió de forma definitiva al país de la Estrella Solitaria, donde reside. Hijo de padre ecuatoriano y madre chilena, se caracteriza por un estilo irreverente.

El jurado está integrado por la soprano Verónica Villarroel; la actriz Sigrid Alegría; el periodista Juan Manuel Astorga; la Miss Universo, Fátima Bosch, quien estuvo recientemente en Ambato durante el feriado de Carnaval, donde sufrió una descompensación.

Su visita generó comentarios en redes, especialmente por la presencia de Mara Topic (Miss Universo Ecuador 2024), a quien no le correspondía estar como anfitriona, sino a Nadia Mejia, Miss Universo Ecuador 2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!