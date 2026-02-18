Mariela Viteri y Roberto Trujillo terminan su relación: lo que se sabe 

Aunque ella lo describía como buen conversador y descomplicado, la historia de amor con Roberto Trujillo finalizó

La relación entre Mariela Viteri y Roberto Trujillo llegó a su fin. La presentadora ha optado por manejar el tema con discreción.

Una de las últimas ocasiones en que se los vio juntos fue en diciembre de 2025, durante la celebración por los 57 años de la presentadora de Los Hackers. Desde entonces, la relación se mantuvo lejos del foco público hasta que comenzaron las especulaciones.

(Te invitamos a leer: Estreno de ‘La Casa de los Famosos 6’: participantes confirmados y primer nominado)

Las alarmas se encendieron el Día del Amor y la Amistad, cuando Mariela apareció sola en redes sociales, a diferencia de otras figuras que compartieron imágenes con sus respectivas parejas. A partir de ahí surgieron comentarios sobre los motivos de la separación e incluso rumores de supuestas infidelidades.

Rahab Villacrés: "Yo no soy la otra" Leer más

Esos señalamientos no habrían sido bien recibidos por la presentadora. Sin embargo, el silencio suele dar paso a versiones no confirmadas. Situaciones similares ya se vivieron con Virginia Limongi y Cezar Augusto, así como con Úrsula Strenge e Isaac Delgado, donde la falta de claridad alimentó el chismerío.

Es primo del primer esposo de la presentadora

La prensa conoció de cerca a Roberto, ya que solía acompañar a Mariela en reuniones con comunicadores, celebraciones en su casa y eventos empresariales. Trujillo es primo del primer esposo de la presentadora, Jaime Andrés Trujillo.

Según contó ella en su momento, él le confesó que la veía en televisión y que siempre le gustó. Vivió un tiempo en Manta. Una amistad en común fue quien los presentó.

Roberto, al igual que Mariela, es divorciado. En más de una ocasión, lo describió como un buen conversador, descomplicado y nada celoso. Además, él es sobreviviente de cáncer, una etapa que marcó su vida.

Con Roberto Trujillo. ARCHIVO EXPRESO

Otros amores

Antes de Roberto, la presentadora tuvo otras relaciones que también dieron de qué hablar. Estuvo con el italiano Raffaelle Pontis, a quien en el medio se le atribuía fama de celoso. Luego mantuvo un romance con Lev Ingerman, que terminó en medio de versiones de infidelidad y le causó más de un dolor de cabeza.

La empresaria tiene dos hijos, Ricardo y Mariela Mórtola, fruto de su matrimonio con el fallecido, Ricardo Mórtola y Roberto, cuatro vástagos. Seguramente en su espacio Los Hackers hará algún comentario.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!