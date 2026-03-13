Marcela Aguiñaga: "Guayas, a pesar de los ataques y las infamias, hace"

Prefecta del Guayas defiende la extensión de concesiones viales hasta 2054 y el mantenimiento de los peajes

Marcela Aguiñaga responde desde España a críticas sobre las concesiones viales del Guayas.

Desde España, donde participa en proyectos para fortalecer el sistema de cuidado del Guayas, la prefecta Marcela Aguiñaga se dirigió a la ciudadanía para explicar la polémica sobre las concesiones viales. “Quienes administraron y dejaron endeudada a la provincia hoy aparecen como comentaristas de la verdad. La realidad es simple: a nosotros nos tocó ordenar el desastre que dejaron y exigir reinversión y mejoras reales en las vías", señaló en un video colgado la noche de este 13 de marzo en sus cuentas oficiales.

La prefecta aclaró que su viaje no es un paseo, sino trabajo. Su objetivo, dijo, es compartir experiencias y buscar alianzas que beneficien al Guayas, "mientras la Prefectura continúa atendiendo emergencias invernales y supervisando obras en territorio".

La verdad sobre las concesiones del Guayas:



quienes administraron y dejaron endeudada a la provincia hoy aparecen como comentaristas de la verdad.



La realidad es simple:

a nosotros nos tocó ordenar el desastre que dejaron y exigir reinversión y mejoras reales en las vías. pic.twitter.com/4s9GMtla8z — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 13, 2026

Críticas a exautoridades y comentaristas

Aguiñaga señaló que quienes cuestionan la gestión actual fueron responsables de la administración anterior. Durante esos años, los contratos de vías se renegociaron dos veces en apenas dos años, acumulando más de 138 millones de dólares de deuda, sin que ello se tradujera en mejoras reales de las carreteras.

A nosotros nos tocó ordenar el desastre que dejaron y exigir reinversión y mejoras reales en las vías. Marcela Aguiñaga Prefecta del Guayas

“Han salido pseudoperiodistas, opinólogos y exautoridades convertidas en comentaristas. Los mismos que firmaban contratos sin exigir mejoras en nuestras vías y hoy quieren darnos lecciones”, dijo la prefecta.

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Aguiñaga hizo hincapié en que muchas de estas exadministraciones terminaron rodeadas de denuncias e investigaciones, y que los contratos se firmaban sin exigir resultados claros en la infraestructura.

Aguiñaga aclara que la deuda de 516 millones se difirió a 30 años, sin afectar presupuesto local.

La Prefectura, detalló, ha exigido 111 millones de dólares en inversiones adicionales, que se destinarán a:

Ampliación de carreteras

Instalación de tecnología e inteligencia artificial

Dotación de patrullas de camino

Modernización de peajes

“Otra mentira que han venido repitiendo es que la prefectura está pagando 516 millones de dólares. Falso. No ha salido ni saldrá un cheque por ese valor. Lo que hicimos fue diferir la deuda a 30 años, usando los ingresos que generan los peajes. Así no golpeamos el bolsillo de los guayasenses ni desviamos presupuesto de obras".

La decisión fue aprobada en sesión pública y unánime del Consejo Provincial, lo que, según Aguiñaga, demuestra institucionalidad y transparencia frente a los cuestionamientos.

En esa administración se renegociaron contratos de vías dos veces en apenas dos años, acumulando más de 138 millones de deuda. Marcela Aguiñaga Prefectura del Guayas

Extensión de concesiones hasta 2054

Los contratos con Conorte y Concegua se extienden hasta 2054, "lo que permitirá mantener el cobro de peajes y el mantenimiento vial por casi 50 años", considerando que los convenios originales comenzaron en octubre de 1998.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) solicitó a la Contraloría auditar la legalidad de la extensión, argumentando que una prórroga de esta magnitud debía validarse previamente para asegurar coherencia con políticas nacionales.

Compromisos de inversión y fiscalización

La extensión incluye:

111 millones en obras adicionales para ampliar vías y modernizar peajes

Restitución del 4 % de ingresos de peajes para fiscalización técnica

La Prefectura asegura que está abierta a auditorías y confía en que la Contraloría comprobará la legalidad de la gestión y el uso correcto de los recursos.

“Mientras algunos hacen ruido, nosotros seguimos trabajando. Gobernar no es comentar, es resolver. Y para eso llegamos a la Prefectura de Guayas. Y Guayas, a pesar de los ataques y las infamias, hace”, dijo Aguiñaga.

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Cómo se originó la deuda y cómo se negoció

La deuda que motivó la extensión se acumuló entre 2012 y 2024, periodo en el que tres administraciones pasadas no regularizaron la estructura financiera del convenio. El monto total se divide en 323 millones para Conorte y 193 millones para Concegua, según el número de kilómetros administrados por cada concesionaria.

El subdirector de Administración de Concesiones, Jaime Rodríguez, explicó que otras alternativas legales —subir tarifas o pagos directos— habrían afectado los presupuestos y paralizado la operación de la Prefectura. La extensión de plazo permitió resolver la deuda sin afectar a los ciudadanos, replicando mecanismos usados por el MIT en 2016.

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La Prefectura asegura que las concesionarias invertirán en ampliación de vías, modernización de peajes, instalación de tecnología y patrullas de camino. Además, se mantiene la supervisión técnica de la entidad provincial sobre los ingresos de peajes y la calidad de la infraestructura.

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