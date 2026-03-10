Marcela Aguiñaga denuncia basura en Daule y moviliza maquinaria

La prefecta del Guayas anunció un proceso sancionatorio tras detectar basura acumulada en el sector Los Tintos, en Daule

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, denunció la mala disposición de basura en el sector Los Tintos, en Daule, donde los desechos estaban obstruyendo drenajes y provocando acumulación de agua.

La prefecta reaccionó públicamente ante la acumulación de basura en el cantón Daule, específicamente en el sector Los Tintos. A través de sus redes sociales advirtió que la mala disposición de desechos sigue generando problemas en varios cantones de la provincia.

Aguiñaga constató una escena que, dijo, se repite en distintos puntos del territorio: la basura acumulada tapa los drenajes, obstruye las vías y provoca que el agua se estanque, una situación que termina afectando directamente a las familias del sector.

Ante el problema detectado, la prefecta indicó que se movilizó maquinaria de la Prefectura del Guayas para limpiar los canales y retirar los desechos acumulados en la vía.

“Aunque la recolección no es competencia de la Prefectura, prevenir las emergencias sí es una tarea de todos”, escribió Aguiñaga en su publicación.

Seguimos enfrentando problemas con la mala disposición de la basura en varios cantones.

En Daule, sector Los Tintos, constatamos una realidad que se repite: la basura acumulada tapa los drenajes, obstruye la vía y provoca que el agua se estanque, afectando a las familias.

— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 10, 2026

Además, adelantó que iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra los responsables de la mala disposición de los residuos, con el objetivo de evitar que estas situaciones se repitan.

Emergencia invernal en Guayas

La prefecta también se refirió a la temporada invernal. Argumentó que la Prefectura del Guayas se encuentra desplegada para atender la emergencia provocada por las lluvias.

Entre las acciones ejecutadas mencionó la entrega de ayuda humanitaria y brigadas médicas.

“En la provincia hemos atendido a más de 48.000 personas con kits de ayuda humanitaria, brigadas de salud y medicina gratuita”, aseguró la autoridad.

