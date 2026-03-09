Reimberg sugiere que la Revolución Ciudadana busca atentar contra los Álvarez

Acusa a la Revolución Ciudadana de "generar un escándalo" con la reubicación del alcalde de Guayaquil y sus hermanos

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este 9 de marzo de 2026 que el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus dos hermanos hacia la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, responde a una medida administrativa para precautelar sus vidas ante presuntos riesgos de seguridad.

Durante su intervención, Reimberg no solo justificó el traslado por temas de seguridad, sino que lanzó una dura acusación contra la agrupación política del burgomaestre, insinuando que las amenazas podrían venir de su propio entorno (Revolución CIudadana) para generar inestabilidad.

Álvarez no está incomunicado

La autoridad gubernamental rechazó las acusaciones de incomunicación presentadas por la defensa técnica del burgomaestre, quien actualmente enfrenta procesos judiciales por delincuencia organizada y comercialización irregular de combustibles (casos Goleada y Triple A)

Álvarez permanecía recluido en el centro penitenciario de Cotopaxi desde el 12 de febrero, bajo una primera orden de prisión preventiva derivada del caso Goleada. Sin embargo, la situación jurídica del funcionario se agravó este domingo 8 de marzo cuando el Tribunal del caso Triple A dispuso una segunda privación de libertad, tras determinar que el procesado alteró el dispositivo electrónico de vigilancia, lo que inhabilitó las presentaciones periódicas como medida alternativa.

Inmediatamente después de esta resolución judicial, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ejecutó el operativo de traslado hacia el recinto de máxima seguridad en la región costa.

El ministro aclaró que los tres hermanos Álvarez se encuentran totalmente aislados de la población carcelaria general de la Cárcel del Encuentro, como parte de los protocolos de protección asignados por el Estado.

Aquiles Álvarez fue trasladado por seguridad a la cárcel el encuentro.

“La revolución ciudadana son capaces de cualquier acto” señala Reimberg

Bajo esa lógica, no era mejor trasladarlo a la cárcel 4 de Quito?

Ahí están criminales como Salcedo, Geovanni López, Santiago Díaz etc. pic.twitter.com/tcQzu4BjWw — Paul Coello (@Paulcoellosegar) March 9, 2026

Asimismo, el funcionario desestimó los reclamos del abogado defensor, Ramiro García Falconí, quien denunció horas antes que los guías penitenciarios le impidieron el acceso al penal para mantener una reunión de trabajo con su cliente. "Llegó el abogado a querer entrar; cree que son las cárceles anteriores, pensaban que ellos mandaban y eso no es así", sentenció Reimberg.

Reimberg precisó que la solicitud formal de visita ya fue aprobada por las autoridades competentes, por lo que tanto el equipo jurídico como los familiares podrán ingresar al recinto únicamente si cumplen con los horarios y lineamientos de seguridad establecidos por el Ministerio y el SNAI.

Señalamientos a la Revolución Ciudadana

En sus declaraciones, Reimberg responsabilizó a la organización política de intentar "escandalizar al país" y buscar una victimización a partir de las decisiones del sistema de justicia.

"La Revolución Ciudadana es capaz de cualquier acto por querer escandalizar al país, por querer victimizarse, y eso nosotros no lo vamos a permitir", sentenció el funcionario. Además, justificó el aislamiento de los tres hermanos Álvarez argumentando que el Estado debe evitar que "les hagan algo", señalando directamente al correísmo, al que calificó como un partido que "ya está quedando en el pasado".

En contraste, la defensa legal de Álvarez califica la acción administrativa como una "retaliación política y personal". El equipo jurídico sostiene que el traslado abrupto vulnera el derecho constitucional a la defensa, al realizarse sin notificaciones previas y en pleno desarrollo de la audiencia de juzgamiento del caso Triple A. A través de redes sociales, el entorno del alcalde difundió un mensaje donde rechaza la veracidad de los "informes reservados" que justificaron la reubicación, postura que fue respaldada públicamente por el expresidente Rafael Correa, quien cuestionó la actuación del Gobierno de Daniel Noboa.

La audiencia de juzgamiento, que fue suspendida por estos percances logísticos y legales, tiene previsto retomarse el próximo sábado 14 de marzo.

