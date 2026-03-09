Robot Phone: el teléfono que se mueve solo y su apuesta por la 'IA corpórea'

Honor presentó su smartphone con movimiento robótico y percepción del entorno. Lo hizo en el MWC2026

El Honor Robot Phone puede seguir al usuario, estabilizar la cámara y reaccionar físicamente al entorno gracias a su sistema de inteligencia artificial corpórea.

Durante años, los smartphones han evolucionado en potencia, cámaras y funciones de inteligencia artificial. Pero todos compartían una característica: eran dispositivos estáticos. Uno los sostiene, los apunta, los mueve. En el Mobile World Congress 2026 (MWC2026), la tecnológica Honor presentó una idea que rompe con ese concepto: un teléfono que también puede moverse por sí mismo.

Se llama Honor Robot Phone y fue presentado en Barcelona por el CEO de la compañía, James Li. Más que un nuevo smartphone, la empresa lo describe como el primer paso hacia una 'IA corpórea', una inteligencia artificial que no solo procesa información en la pantalla, sino que también actúa físicamente en el mundo real.

Cuando el teléfono deja de ser estático

El concepto detrás del Robot Phone es simple de explicar, pero complejo de construir: integrar capacidades robóticas dentro de un teléfono.

En lugar de limitarse a responder comandos de voz o tocar la pantalla, el dispositivo puede moverse, reaccionar físicamente y ajustar su perspectiva mientras interactúa con el usuario. Es decir, el teléfono ya no es solo una herramienta pasiva: se convierte en un objeto que participa activamente en lo que ocurre a su alrededor.

Gracias a sensores y percepción multimodal, el dispositivo puede identificar sonidos, rastrear movimientos y reconocer el entorno. En una videollamada, por ejemplo, el teléfono puede seguir automáticamente a la persona si esta se desplaza por la habitación. También puede realizar pequeños gestos físicos —como asentir o moverse al ritmo de la música— que buscan hacer la interacción más natural.

El HONOR Robot Phone incorpora un sistema de cámara con gimbal robótico y sensor de 200 MP, diseñado para grabar video estable y seguir automáticamente a los sujetos. cortesía

La idea detrás de esta tecnología es que la inteligencia artificial deje de estar encerrada en software y comience a tener presencia física.

La ingeniería detrás del Robot Phone

Integrar robótica dentro de un smartphone exigió repensar el hardware desde cero. HONOR desarrolló un micromotor ultrafino que permite incorporar un sistema mecánico similar a un estabilizador profesional dentro del teléfono.

Este sistema, con cuatro grados de libertad, funciona como un gimbal motorizado que permite que la cámara se mueva y se estabilice automáticamente. El resultado es una grabación más fluida incluso cuando el usuario está caminando o grabando en movimiento.

Entre sus funciones destacan:

Super Steady Video, que estabiliza imágenes incluso en situaciones dinámicas.

Seguimiento inteligente por IA, que mantiene al sujeto siempre en el encuadre.

AI SpinShot, que permite rotaciones automáticas de cámara de 90° o 180° para crear transiciones cinematográficas.

Además, el dispositivo integra un sensor de 200 megapíxeles, pensado para creadores de contenido que buscan grabar con calidad cercana a equipos profesionales.

Más que un teléfono: una nueva forma de interactuar con la IA

Para Honor, el Robot Phone es solo una parte de una visión más amplia. Durante la misma presentación en Barcelona, la compañía también mostró su primer robot humanoide, diseñado para interactuar con personas en espacios físicos.

Estos robots estarían orientados a tres usos principales: asistencia durante compras, inspecciones en entornos laborales y acompañamiento personalizado.

La idea es que ambos dispositivos —smartphones y robots— compartan el mismo ecosistema digital. Así, un robot podría reconocer al usuario, conocer sus preferencias y ofrecer ayuda basada en la información que ya existe en su teléfono.

La cámara robótica del HONOR Robot Phone se repliega automáticamente dentro del dispositivo cuando no está en uso, manteniendo el diseño compacto del smartphone. cortesía

El inicio de una nueva categoría

El Honor Robot Phone aún es un concepto tecnológico, pero la compañía anticipa que su distribución global podría comenzar a mediados de 2026.

Más allá del dispositivo en sí, la apuesta apunta a un cambio más profundo: pasar de una inteligencia artificial que vive en aplicaciones a una que se mueve, observa y actúa en el mundo físico.

En otras palabras, la IA ya no estaría solo dentro del teléfono. El teléfono, literalmente, podría empezar a moverse con ella.

