Abogado de Aquiles Álvarez confirma traslado de sus hermanos a cárcel del Encuentro

La confirmación se dio tras la denuncia de Ramiro García de que no pudo ingresar al centro de reclución para ver al alcalde

Hermanos de Aquiles Álvarez fueron trasladados desde la cárcel del Turi, en Cuenca, hacia la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, confirmó el traslado de sus hermanos desde el Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca, hacia la Cárcel del Encuentro. El abogado Ramiro García informó sobre la medida este 9 de marzo a través de la red social X. “Los hermanos de Aquiles Álvarez, que se encontraban privados de libertad en la cárcel del Turi, Cuenca, fueron trasladados también el día de ayer a la cárcel del Encuentro”, escribió el jurista en su publicación.

En el mismo mensaje, García aseguró que la decisión responde a una presunta represalia. “Es un claro caso de retaliación, política y personal”, afirmó el abogado del burgomaestre guayaquileño. La declaración se produjo después de que denunciara que no pudo ingresar al centro de máxima seguridad para reunirse con su cliente. Según indicó, las autoridades del recinto penitenciario le habrían impedido el acceso a la cárcel del Encuentro, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones para ejercer la defensa legal del alcalde.

Fiscalía menciona a hermanos de Aquiles Álvarez en audiencia del caso Triple A

Durante la audiencia de vinculación del alcalde de Aquiles Álvarez al denominado caso Triple A, realizada el 11 de abril, el fiscal Carlos Alarcón mencionó a dos de los hermanos del burgomaestre. Lo hizo mientras exponía los elementos de convicción relacionados con la empresa Terminal Naviero Petrolero S.A. (Ternape Petroleum S.A.). Según explicó, la compañía tiene como accionistas a Antonio, Xavier y Aquiles Álvarez Henríquez.

La Fiscalía General del Estado señaló que Aquiles Álvarez figura como representante de Terminal Naviero Petrolero S.A. Esta empresa, de acuerdo con la investigación, cuenta con dos centros de distribución: uno destinado al segmento naviero nacional y otro al internacional. Supuestamente, la compañía habría comercializado combustible a la empresa Corpalubri, también vinculada a la familia Álvarez, por un monto cercano a 9,7 millones de dólares entre 2020 y 2024.

El fiscal del caso sostuvo que esa operación sería irregular debido a la naturaleza de las empresas involucradas. Explicó que Terminal Naviero Petrolero funciona como centro de distribución para el sector naviero, mientras que Corpalubri opera como comercializadora dentro del segmento industrial. A criterio de la Fiscalía, esta diferencia en los segmentos comerciales genera cuestionamientos sobre la legalidad de dichas transacciones.

Durante la exposición de los avances investigativos, el fiscal también citó un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI). En ese reporte se detalla que Antonio Álvarez habría sido proveedor de Terminal Naviero Petrolero y que entre 2020 y 2022 facturó alrededor de un millón de dólares bajo el régimen RIMPE. Asimismo, indicó que Xavier Álvarez también figura como proveedor de la empresa y habría facturado cerca de 1,1 millones de dólares bajo ese mismo esquema tributario.

