Nuevo ataque de EE.UU. en el Pacífico: seis muertos en presunta lancha narco

Pese a críticas por su legalidad, el Comando Sur confirma un “ataque cinético letal”; más de 150 muertos en estas acciones

Un HH-60W Jolly Green II de la Fuerza Aérea de EE. UU. vuela sobre el Mar Caribe cerca de Puerto Rico.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este domingo 8 de marzo de 2026, a seis hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico presuntamente ligada al narcotráfico, anunció el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), con lo que suman al menos 45 embarcaciones atacadas desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025.

El ataque ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha matado a más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y el Atlántico para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, según afirma, además de elevar la presión sobre Venezuela.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses "condujeron un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas".

"Inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico del este y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Seis hombres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. sufrió daños", señaló el SOUTHCOM sus redes sociales.

Trump amenaza con ofensiva solitaria

Este nuevo ataque llega tras una última operación que dejó tres muertos el 23 de febrero en el Caribe, también por presunto narcotráfico.

La acción también ocurre después del lanzamiento de la iniciativa ‘’Escudo de las Américas‘’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado reunió a más de una decena de líderes latinoamericanos de derecha en Miami para crear una nueva coalición militar contra los "narcoterroristas".

Como muestra de esta cooperación, el SOUTHCOM de Estados Unidos y Ecuador realizaron la semana pasada su primer operativo militar conjunto contra el narcotráfico en el país suramericano.

Mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmó un acuerdo con casi 20 gobiernos de Latinoamérica y el Caribe el jueves para comprometerlos a luchar contra los "narcoterroristas" tras avisarles que Estados Unidos "está listo" para lanzar una "ofensiva en solitario" si no hay cooperación.

Aunque organizaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un "conflicto armado" con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica.

