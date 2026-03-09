Horarios oficiales del Vive Latino 2026: Lenny Kravitz y Juanes encabezan el festival

La organización del festival informó que la programación permitirá a los asistentes planificar su recorrido por los escenario

El festival Vive Latino 2026 publicó los horarios oficiales de su programación para el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. El evento reunirá a artistas de distintos géneros y contará con cinco escenarios principales que funcionarán desde las 13:40 hasta las 02:00 en ambas jornadas.

La organización del festival informó que la programación permitirá a los asistentes planificar su recorrido por los escenarios y elegir los conciertos que desean ver durante el fin de semana. El cartel incluye a Lenny Kravitz, Juanes, Enanitos Verdes, Love of Lesbian, Fobia, The Mars Volta, Los Fabulosos Cadillacs y The Smashing Pumpkins, entre otros artistas.

Los conciertos del sábado del Vive Latino

El sábado 14 de marzo tendrá como presentaciones centrales a Lenny Kravitz a las 21:40 en el escenario Amazon Music y a Maldita Vecindad a las 00:05 en el mismo espacio. Durante esa jornada también se presentarán Enanitos Verdes a las 15:45, Love of Lesbian a las 17:25 y Enjambre a las 19:30 en el escenario Amazon Music. En el escenario Amazon estarán Juanes a las 18:25, John Fogerty a las 21:05 y Moenia a la 01:00.

Ese mismo día el escenario Telcel recibirá a White Lies a las 18:25, Cypress Hill a las 20:35 y Trueno a las 23:05. En otros espacios del festival, como la Carpa Little Caesars y la Carpa Intolerante, se realizarán conciertos de Airbag, Chetes y Los Amigos Invisibles.

Los conciertos del domingo del Vive Latino

El domingo 15 de marzo continuará la programación con presentaciones de Los Fabulosos Cadillacs a las 21:40 en el escenario Amazon Music y Steve Aoki a las 00:05 en el mismo escenario. También actuarán The Smashing Pumpkins a las 23:05 en el escenario Amazon y The Mars Volta a las 20:35 en el escenario Telcel.

Durante el segundo día también se presentarán Dread Mar I a las 15:45 y Fobia a las 19:30 en el escenario Amazon Music. En el escenario Amazon estarán Santa Sabina a las 16:35 e Illya Kuryaki and the Valderramas a las 20:35. En la Carpa Little Caesars se presentarán Tom Morello a las 21:50 y Avatar a las 00:05.

El Vive Latino 2026 se realizará en el Estadio GNP Seguros con cinco escenarios: Amazon Music, Amazon, Telcel, Carpa Little Caesars y Carpa Intolerante. La organización recomendó revisar el mapa del festival y los cruces de horarios para organizar el recorrido entre escenarios durante las dos jornadas del evento.

Cómo ver el festival en línea

En las redes oficiales del Vive Latino se anunció que hay tres maneras de ver el festival de manera online. La aplicación de streaming Prime Video y las redes sociales de Twitch o Alexa, tendrán emisiones en vivo de los conciertos.

