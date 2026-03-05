Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Álex Ferreira tiene 42 años.
Álex Ferreira tiene 42 años.Cortesía

Álex Ferreira lanza El arte de esperar: el disco que reflexiona sobre el tiempo

Ferreira ha construido una carrera marcada por la exploración de la canción latinoamericana

El cantautor dominicano Álex Ferreira, nominado en varias ocasiones al Latin Grammy, presentó su nuevo disco El arte de esperar, un trabajo que gira alrededor de la relación entre el paso del tiempo, la paciencia y los cambios que aparecen cuando la vida obliga a detenerse.

RELACIONADAS

El músico, reconocido dentro de la escena latinoamericana por su trabajo como compositor e intérprete, vuelve con un proyecto que combina su estilo de canción de autor con elementos de producción contemporánea. De acuerdo con reseñas publicadas por medios como el diario El País en su edición de México, Ferreira ha construido una carrera marcada por la exploración de la canción latinoamericana y por una narrativa centrada en la experiencia personal.

Los agradecimientos de Álex Ferreira

El lanzamiento fue anunciado por el propio artista a través de sus redes sociales. En una publicación en Instagram explicó el origen del proyecto. “Este disco nació mientras intentaba entender algo que todavía no entiendo del todo: el tiempo. Qué pasa cuando uno deja de correr. Qué pasa cuando las cosas llegan cuando quieren”.

El artista también reconoció el trabajo de los músicos y productores que participaron en el proceso de grabación. “Muchas manos ayudaron a empujar estas canciones más lejos de lo que yo veía”, escribió, al mencionar a colaboradores como Germán Reccitelli, Gian Rojas y Francisco Holzmann.

RELACIONADAS
Álex Ferreira tiene 42 años.

Álex Ferreira: “Mi nuevo disco trata sobre la paciencia”

Leer más

En el mensaje, Ferreira también agradeció a varios intérpretes que participaron en el disco, entre ellos Jos Parker, Diego Franco, Luri Molina, Malena Zavala, Israel Torres y Santiago Ortolá, además de compositores y productores que aportaron ideas durante el proceso creativo.

El músico cerró su publicación dedicando el proyecto a su entorno personal. “Dedicado a Marta y Uma, gracias por el sentido de la vida. Hoy el disco ya no es mío. Qué alivio. Es de quien lo necesite”.

Con El arte de esperar, Álex Ferreira abre una nueva etapa en su trayectoria musical y suma otro capítulo a un catálogo que lo ha llevado a ser reconocido dentro de la canción latinoamericana contemporánea.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Messi o Pelé? La tajante respuesta de Donald Trump en la Casa Blanca | (VIDEO)

  2. Orense vs. Macará: alineaciones, canal y cómo ver EN VIVO la Copa Sudamericana

  3. Más de 160 productores reciben compensación por pérdidas de cultivos en Guayas

  4. Barcelona SC vs Emelec | ¿Será un Clásico del Astillero aburrido por cómo llegan?

  5. Más de 54.000 hectáreas afectadas por inundaciones en Guayas

LO MÁS VISTO

  1. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  2. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  3. Matriculación vehicular en Ecuador: multas por no hacer el trámite a tiempo

  4. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  5. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador: cuánto costará el galón desde el 12 de marzo

Te recomendamos