Más de 54.000 hectáreas afectadas por inundaciones en Guayas

Las fuertes lluvias del invierno han provocado inundaciones en zonas arroceras de la provincia del Guayas

Uno de los recintos de Daule que está afectado por la inundación.

Las lluvias de la temporada invernal vuelven a golpear al campo en la provincia del Guayas. En varios cantones, los cultivos permanecen bajo el agua y detrás de cada hectárea inundada hay agricultores que han perdido el sustento de sus familias mientras esperan ayuda de las autoridades.

Uno de ellos es José Román, agricultor del recinto Judipa, en la parroquia Laurel del cantón Daule. En diálogo con Diario EXPRESO relató que parte de su siembra de arroz quedó bajo el agua tras las intensas lluvias.

“A mí se me afectaron unas dos hectáreas de arroz. Gracias a Dios pude salvar algo de la parte más alta, pero igual se pierde”, contó. Según sus cálculos, cada hectárea representa alrededor de 2.000 dólares, por lo que la pérdida parcial significa un golpe fuerte para su economía.

En su recinto la situación es aún más amplia. Román estima que unas 60 hectáreas de arroz están anegadas. “Aquí hay bastante gente afectada. Si hablamos de pérdidas, pueden ser unas 40 o 50 personas las que han perdido cultivos”, explicó.

Cultivos bajo el agua

La inundación no solo responde a las lluvias constantes del invierno. Los agricultores también señalan que la descarga de agua desde la represa agrava la situación.

Román vive cerca del río Pula y describe un paisaje dominado por el agua. “El río ya no tiene filo. Uno mira para cualquier lado y lo único que se ve es agua”, dijo.

Además, explica que la mayoría de pequeños productores no cuenta con seguro agrícola, principalmente por falta de recursos y de asistencia técnica.

“Han venido empresas privadas ofreciendo seguros, pero piden contraparte. Nosotros no tenemos cómo pagar eso. Con los precios actuales del arroz prácticamente estamos trabajando a pérdida”, lamentó.

El agricultor añade que el precio de la saca del arroz tampoco ayuda. Según comenta, el arroz se está pagando entre 20 y 22 dólares, cuando el costo de producción es mayor. Las piladoras siguen sin pagar el precio mínimo de sustención que está entre 34 y 36 dólares, y esto pese a la promesa que hizo el presidente Daniel Noboa, cuando visitó Daule. Allí dijo que habría control para que se pague el precio justo a los prpductores, "pero a la fecha no se cumple".

“Pedimos al Ministerio de Agricultura que haga respetar el precio de sustentación, pero eso no se cumple”, afirmó Román.

Miles de hectáreas afectadas

La situación no es aislada. De acuerdo con José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, el arroz es el cultivo más afectado, especialmente en cantones como Palestina, Colimes, Daule, Santa Lucía y Nobol.

En total se estima que alrededor de mil hectáreas de arroz han sufrido daños, en las zonas mencionadas, además de afectaciones en plátano y palma africana en zonas como El Empalme y Balzar. También se reportan pérdidas de animales de corral como cerdos y gallinas.

El invierno se intensifica

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, explicó que el invierno de 2026 se ha intensificado rápidamente en el país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró alerta naranja el 4 de febrero, que luego pasó a alerta roja el 20 de febrero.

Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo 310, el Gobierno declaró el estado de emergencia regional por 90 días en varias provincias de la Costa, entre ellas Guayas.

Según la Prefectura, hasta el momento se han registrado 62 emergencias en la provincia, de las cuales 27 ya han sido atendidas y 35 siguen en proceso. Además, 20 cantones presentan algún tipo de impacto por el invierno.

Para enfrentar la emergencia se han movilizado más de 200 técnicos y 140 máquinas, entre excavadoras, volquetas y otros equipos para limpieza de ríos, rehabilitación de vías y atención de socavones.

Varias hectáreas de arroz se han perdido por la inundación en la provincia del Guayas. Cortesía

Más de 54.000 hectáreas con agua

Los reportes preliminares indican que más de 54.000 hectáreas presentan anegamientos en la provincia. Entre los cantones con mayor afectación productiva están Samborondón, Daule, Yaguachi y Salitre.

Solo en Salitre se confirmaron 290 hectáreas de arroz perdidas, que afectan a 163 pequeños productores.

El bono para agricultores

Ante la emergencia, la Prefectura activó nuevamente el Bono Agrícola Solidario 2026. En una primera jornada realizada en el cantón Salitre, 163 agricultores recibieron compensaciones por más de 73.000 dólares.

Cada productor recibió 450 dólares por pérdida total de arroz y 540 dólares por pérdida total de maíz.

“Los productores arroceros son los más golpeados en el invierno. Queremos que esta ayuda llegue directamente a ellos para que puedan volver a sembrar”, señaló Aguiñaga.

El programa prioriza a agricultores con menos de cinco hectáreas, quienes dependen directamente de la cosecha para mantener a sus familias.

Mientras tanto, en recintos como Judipa los productores esperan que el agua baje para volver a empezar.

“Cuando baje el agua tendremos que preparar otra vez el terreno. No sabemos cómo vamos a hacerlo, pero de esto vivimos”, dijo Román. En su casa son cuatro personas y, como muchos en el campo, su única certeza es que deberán volver a sembrar cuando el invierno lo permita.

