Juez suspende liquidación forzosa de cooperativa INCOOP

La decisión judicial deja sin efecto, de forma provisional, la resolución emitida por la Superintendencia de Economía Popular

Una de las agencias de la Cooperativa de Ahorro y Cre dito Inteligencia de Negocios Ltda. (INCOOP).

Una medida cautelar judicial suspendió temporalmente la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios Ltda. (INCOOP), lo que permitirá que la entidad retome sus operaciones mientras continúa el proceso legal.

La decisión fue emitida el 4 de marzo de 2026 por la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes con sede en la parroquia Quitumbe, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Con esta resolución se suspenden los efectos de la resolución que ordenaba la liquidación forzosa de la cooperativa, emitida el 23 de febrero de 2026 por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

La cooperativa continúe sus actividades

Según informó INCOOP mediante un comunicado, la decisión judicial representa un avance dentro del proceso legal en curso y abre la posibilidad de que la cooperativa continúe con sus actividades mientras se tramitan los procedimientos correspondientes conforme a la normativa vigente.

La entidad señaló que retoma sus operaciones con el compromiso de mantener la estabilidad institucional, la transparencia en su gestión y la correcta administración de los recursos de sus socios.

La cooperativa también agradeció el respaldo de más de 4.000 socios, quienes, según indicó, han contribuido al crecimiento y sostenibilidad de la organización a lo largo de los años.

Además, INCOOP aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con sus socios, colaboradores y los organismos de control, con el objetivo de comprender los alcances de la resolución judicial y atender oportunamente cualquier requerimiento dentro del proceso.

