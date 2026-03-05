Aumento de homicidios en Quito alerta a autoridades pese a caída del 30% en robos

El observatorio de Seguridad Quito DataHub permite un análisis detallado de la incidencia delictiva y la situación de seguridad en Quito.

El Municipio de Quito desarrolló la segunda jornada del II Seguimiento Público del Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PMSCC) 2023–2027, destacando resultados positivos en la prevención del delito mediante estrategias innovadoras basadas en datos y colaboración interinstitucional.

Durante el encuentro, se presentó evidencia de que la capital registra una reducción del 30% en delitos de alto impacto, incluyendo robo a personas, autopartes, motocicletas, unidades económicas y domicilios, al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, según cifras de Seguridad Quito DataHub. La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, enfatizó que el plan, aprobado por unanimidad en el Concejo Metropolitano, cuenta con el respaldo técnico del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Innovación tecnológica al servicio de la seguridad ciudadana

El uso de Inteligencia Artificial (IA) es el eje innovador de esta estrategia. Andrés Betancourt, jefe de Análisis del Observatorio Metropolitano, explicó que la IA permite identificar zonas prioritarias con un nivel de confianza del 80%, focalizando intervenciones en cuadrantes de pocas manzanas y optimizando la distribución de recursos humanos y logísticos.

Por su parte, Agustín Burbano, director del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, resaltó la importancia de combinar información cualitativa y cuantitativa proveniente de instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Esto permite democratizar la discusión sobre seguridad y diseñar políticas públicas más efectivas.

Burbano también alertó sobre tendencias estructurales que afectan la seguridad en Quito y el país: el aumento de homicidios con armas de fuego y la sensación de impunidad, que requieren reformas profundas en el sistema de justicia y un control más estricto de armas de fuego.

Gestión de llamadas de emergencia y prevención situacional

El Mayor Luis Heredia, Director de Análisis de la Policía Nacional (Zona 9), informó que Quito concentra 21% de las llamadas de emergencia a nivel nacional, de las cuales el 16% corresponden a incivilidades como libadores, escándalos y ruidos molestos, afectando la capacidad de respuesta ante delitos mayores.

Para optimizar la seguridad, el Municipio y el Observatorio Metropolitano han reforzado la recolección de datos cualitativos para intervenciones en locales con focos de inseguridad, incluyendo discotecas, night clubs y establecimientos comerciales. Esta estrategia ha permitido reducir la incidencia de muertes violentas en sectores priorizados del 34% al 14%.

Participación ciudadana y cooperación internacional

La jornada contó con la participación de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos. Jaime Mendoza, coordinador de Quito Cómo Vamos, destacó que la recuperación del espacio público es una herramienta clave para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia ciudadana.

Resultados clave del Plan Metropolitano de Seguridad

Reducción del 30% en robo a personas, autopartes, motos, unidades económicas y domicilios.

Reducción del 20% de homicidios intencionales en zonas con centros de tolerancia.

Reducción del 5% en incidentes contra la convivencia ciudadana.

Optimización de más del 60% del trabajo técnico del Observatorio Metropolitano.

Pronósticos geoespaciales con 80% de acierto en presencia de libadores y 60% en homicidios a escala microterritorial.

