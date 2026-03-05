¿Cómo sacar la nueva tarjeta del Trolebús y Ecovía en Quito? Pasos y requisitos

Así podrá obtener las nuevas tarjetas para pagar el pasaje del Trole, Ecovía y Metro de Quito

Usuarios del transporte municipal de Quito podrán usar una sola tarjeta para pagar en el Metro, Trolebús y Ecovía desde abril de 2026.

A partir del 1 de abril de 2026, el Municipio de Quito pondrá en marcha el sistema integrado de recaudo del transporte municipal, una medida que permitirá a los usuarios pagar sus viajes en diferentes sistemas de movilidad con una sola tarjeta.

Con este nuevo esquema, los pasajeros podrán utilizar el Metro de Quito, el Trolebús de Quito y la Ecovía de Quito mediante un mismo medio de pago. Sin embargo, las tarifas se mantendrán diferenciadas según el sistema utilizado.

Actualmente, el pasaje en el Trolebús y la Ecovía cuesta USD 0,35, mientras que el viaje en el Metro tiene un valor de 0,45 centavos.

Entrega gratuita de 300.000 tarjetas

La Empresa de Pasajeros de Quito anunció que entregará 300.000 tarjetas sin costo a los usuarios desde el lunes 9 de marzo de 2026.

Habrá tres tipos de tarjetas, según el perfil del usuario:

Universal: dirigida a personas mayores de 18 años. El valor del pasaje es de USD 0,35.

Preferencial: para estudiantes, menores de edad y adultos mayores. El pasaje tendrá un costo de USD 0,17.

Reducida: destinada a personas con discapacidad. El valor del pasaje será de USD 0,10.

Cómo obtener la tarjeta de transporte

El primer requisito para acceder a la tarjeta es crear la Cuenta Ciudad, un registro digital disponible en la plataforma Quito se Mueve.

Una vez completado este proceso, los usuarios deberán acudir con su cédula de identidad a los siguientes puntos de entrega:

Estaciones: El Labrador, Río Coca, El Recreo, Playón de La Marín, Guamaní, Marín Central, Morán Valverde y El Capulí.

Terminales terrestres: Quitumbe y Carcelén.

Opciones para recargar saldo

El sistema también permitirá recargar saldo mediante la página web Quito se Mueve o en aproximadamente 8.000 puntos habilitados en la ciudad. Estos incluirán farmacias, tiendas y otros establecimientos de barrio distribuidos en diferentes sectores de Quito.

Otros métodos de pago disponibles

Además de la tarjeta, el Municipio informó que los pasajeros podrán cancelar sus viajes mediante:

Cédula de ciudadanía, previamente vinculada a la Cuenta Ciudad en las 15 estaciones del Metro.

Códigos QR, generados a través de la plataforma Quito se Mueve.

Pendiente la tarifa integrada

La implementación del sistema de recaudo es el paso previo para aplicar una tarifa integrada, que permitiría pagar un solo pasaje para utilizar los distintos sistemas de transporte municipal.

En 2020, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que fijaba esa tarifa en USD 0,60. No obstante, las actuales autoridades municipales consideran necesario revisar ese monto, debido a los costos de operación del sistema metropolitano de transporte.

