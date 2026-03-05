El estado vial de Cumbayá, la deuda pendiente del Municipio de Quito

El estado de las vías en el valle de Cumbayá sigue generando alarma entre los habitantes y autoridades locales, quienes consideran que el mantenimiento vial representa una deuda histórica del Municipio de Quito.

Te invitamos a leer: Pabel Muñoz responde a críticas que califican de "obeso" al Municipio de Quito

Calles con baches, grietas y hundimientos son cada vez más frecuentes, afectando la movilidad, la seguridad de peatones y la vida cotidiana de la parroquia.

Obras en Cumbayá e Interoceánica: qué vías estarán cerradas y hasta cuándo Leer más

Pedro Tapia, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Cumbayá, explicó que, aunque la administración parroquial tiene competencias en mantenimiento de calles, el presupuesto disponible resulta insuficiente para atender vías de alto tráfico y gran extensión. “Nuestro presupuesto anual, ni siquiera el de nuestro periodo de cuatro años, alcanzaría para hacer el mantenimiento de una vía de alto tráfico y peor aún en esta extensión”, señaló.

Desde que asumió su cargo, Tapia ha realizado gestiones ante el Municipio de Quito y diferentes secretarías para solicitar la rehabilitación de vías internas y de acceso a la parroquia. Sin embargo, advierte que los aportes de los moradores a través de impuestos no se reflejan en mejoras visibles en las calles.

Entre las vías más afectadas mencionó la avenida María Angélica Idrobo, una arteria principal por la que transitan rutas de buses, camiones de empresas y el tráfico diario de la parroquia. Su superficie se encuentra en condiciones críticas y representa un riesgo constante para conductores y peatones.

El presidente del GAD subrayó la necesidad de un plan de mantenimiento integral que no dependa únicamente de reparaciones puntuales. “Deberían proyectarse aunque sea cada cinco años para garantizar un mantenimiento real de estas vías, ya que somos la puerta de ingreso al valle. Todo el mundo pasa por aquí para llegar a Tumbaco, Pifo, Puembo y hasta el Quinche”, agregó.

Otra arteria afectada es la calle Abdón Calderón, sobre la que Tapia indicó recibir denuncias diarias de los vecinos. Según él, el paso constante de vehículos pesados, sumado al mal estado de la calle y la falta de señalización y agentes de tránsito, genera congestionamientos en horas pico y agrava el deterioro vial.

No se prioriza la intervención

Los habitantes cuestionan que los trabajos recientes del Municipio se concentren en la avenida Interoceánica, mientras calles de barrios residenciales presentan grietas, baches, huecos y fugas de agua.

Lorena Rodríguez, propietaria de una cafetería en San Patricio, relató que hace tres meses la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) realizó cambios en la tubería de la zona y dejó la calle General Eloy Alfaro con el asfalto levantado.

Con las lluvias y el tránsito vehicular, se han formado agujeros que afectan la movilidad. “Esta calle conecta con escuelas, parques y vías residenciales. Los vecinos debemos frenar para evitar accidentes con los rieles del tren que también se encuentran levantados, y la ausencia de veredas representa un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas”, señaló.

Las calles aledañas al parque central de Cumbayá son de piedra. Varias están salidas. Foto: Matthew Herrera

José Rivera, residente de la zona, coincidió en la preocupación por los rieles levantados, que obligan a los conductores a reducir la velocidad bruscamente, mientras que Katherine Alvear, de San Juan de Cumbayá, cuestiona que en parroquias como Cumbayá y Tumbaco se realicen mantenimientos en vías que no presentan daños significativos, mientras barrios con calles deterioradas siguen sin recibir atención.

¿Cuál es el plan para Cumbayá?

Por su parte, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que actualmente se ejecuta el paquete de mantenimiento vial Calderón-Tumbaco, con una inversión aproximada de 755.000 dólares.

300.000 tarjetas electrónicas se regalarán a pasajeros de Metro, Trole y Ecovía Leer más

Los trabajos comenzaron el 2 de febrero en Calderón y avanzarán progresivamente hacia Tumbaco, con el objetivo de asegurar vías en condiciones óptimas. Entre las intervenciones previstas se incluyen calles que serán socializadas con la comunidad para garantizar su participación, pero no especificaron cuales serán intervenidas.

Además, se ejecuta el segundo tramo de la vía Oswaldo Guayasamín, abarcando los sectores Scala Shopping y Paseo San Francisco, así como la rehabilitación de Santa Inés y el primer tramo de la misma avenida en Puembo-Pifo, con mejoras integrales en conectividad y seguridad vial.

Sin embargo, tanto moradores como autoridades consideran que estos trabajos son insuficientes. Vecinos denunciaron en redes sociales y medios locales que algunas reparaciones son efímeras; por ejemplo, el arreglo del socavón en la avenida Interoceánica duró menos de ocho días y el hueco volvió a formarse poco después.

La percepción ciudadana es que, sin un plan de mantenimiento sostenido y coordinado, las vías del valle de Cumbayá continuarán deteriorándose.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!