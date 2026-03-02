Obras en Cumbayá e Interoceánica: qué vías estarán cerradas y hasta cuándo

Los trabajos se iniciaron este 2 de marzo y se extenderán por 15 días

Los trabajos de reparación en la red matriz de alcantarillado obligarán al cierre temporal de la calle Jorge Adoum, en la parroquia de Cumbayá, a partir de este 2 de marzo de 2026. La restricción se aplicará durante 15 días, de 08:00 a 18:00.

Te invitamos a leer: Sigue cerrada la antigua vía a Nayón: estas son las rutas alternas

Según informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), el cierre comprende el tramo desde el pasaje Buena Fe hasta la calle Joan Miró. Como rutas alternas para el ingreso y salida del sector se habilitarán las calles César Borja y Joan Miró.

100 litros de alcohol sin registro sanitario fueron desechados en Quito Leer más

La entidad precisó en un comunicado que el plazo establecido para la intervención no es definitivo y podría modificarse en función de las condiciones técnicas que se encuentren durante la ejecución de los trabajos.

Intervención en la avenida Oswaldo Guayasamín

En paralelo, continúan las obras de rehabilitación vial en la avenida Oswaldo Guayasamín, conocida también como Interoceánica, una de las principales arterias de conexión entre Quito y el valle de Tumbaco.

Los trabajos se ejecutan en el tramo del redondel de Las Bañistas y la avenida Pampite, también en Cumbayá. De acuerdo con el cronograma oficial, la intervención tendrá una duración de 38 días y el cierre se aplicará por tramos y por calzadas, con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad.

El plan contempla dos fases:

Tramo 1 (sentido Cumbayá – Quito): Hasta el 14 de marzo, desde el sector del C.C. Plaza Cumbayá hasta la avenida Pampite. Las vías alternas habilitadas son María Angélica Idrovo y la avenida Pampite.

Tramo 2 (sentido Quito – Cumbayá): del 15 de marzo al 4 de abril. En este caso, los conductores podrán utilizar como rutas alternas la avenida de Los Conquistadores, Del Establo, Juan León Mera, Aurora Estrada y General Eloy Alfaro.

RELACIONADAS Dos construcciones sin permisos en El Chaquiñán movilizan a los vecinos

Durante todo el proceso, la Agencia Metropolitana de Tránsito mantendrá personal operativo en el sector para gestionar la circulación vehicular y brindar asistencia tanto a conductores como a peatones.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos y tomar en cuenta los desvíos establecidos para evitar congestión en horas pico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!