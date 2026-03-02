Francia inicia campaña municipal: En ensayo general para las presidenciales 2027

Los franceses irán a las urnas con una Izquierda fragmentada, la ultraderecha al alza y un descontento por el coste de vida

En la imagen, carteles electorales de las elecciones municipales en París, que se celebran los 15 y 22 de marzo.

Francia inicia este lunes 2 de marzo de 2026, la campaña oficial para las elecciones municipales de los próximos días 15 y 22, que se presentan como un ensayo general para las presidenciales de 2027, en un clima polarizado y con el debate girando en torno a la vivienda, la seguridad o el poder adquisitivo.

Los comicios para elegir a los alcaldes y concejales de más de 35.000 municipios, llegan además marcados por el ascenso de la extrema derecha y la división de la izquierda.

Un total de 904.042 candidatos, distribuidos en 50.478 listas, se han registrado a las elecciones municipales de Francia, así como a las de la Polinesia Francesa y a la renovación de los consejos de los distritos de París, Lyon y Marsella, según datos publicados por el Ministerio del Interior de cara a la primera vuelta del 15 de marzo.

De acuerdo con las encuestas, más del 30 % del electorado aún no ha decidido su voto, lo que eleva el grado de incertidumbre del resultado, pero también de la participación, especialmente entre los jóvenes.

Hervidero político y nuevas reglas

Macron refuerza arsenal nuclear y advierte que lo usará si Francia es amenazada Leer más

La campaña electoral arranca con un panorama político en ebullición y fragmentado. La ultraderecha de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y Jordan Bardella lucha por consolidar su presencia en municipios pequeños y medianos, como la ciudad de Perpiñán, ganada en 2020, y conquistar otros.

RELACIONADAS Papa León XIV exige frenar operaciones militares en Irán y Medio Oriente

La izquierda, por su parte, llega dividida: mientras los socialistas y los verdes intentan presentar candidaturas unitarias, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y otros grupos optan por ir por separado.

Se suma el malestar de LFI por la decisión del Consejo de Estado francés de clasificarle oficialmente como de extrema izquierda hace tres días. Un revés que se añade al señalamiento de esta fuerza política tras la muerte a golpes en Lyon de un joven ultraderechista por miembros de un grupúsculo cercano a LFI y prohibido en verano pasado.

Mientras, el partido Renacimiento del presidente Emmanuel Macron aspira a mantener su influencia en las grandes ciudades, pero enfrenta el creciente descontento del electorado por el coste de la vida o la crisis de la vivienda y la inseguridad. Otros temas transversales en el debate son la transición ecológica y la gestión de los servicios públicos locales.

París, Lyon, Marsella y Burdeos se perfilan como los principales escenarios de la campaña. En la capital, la salida de la socialista Anne Hidalgo deja una situación muy abierta, sin un favorito claro para sustituirla. En otras ciudades, la derecha tradicional intenta recuperar el terreno perdido frente a la ultraderecha, mientras los ecologistas buscan consolidar sus bastiones de Lyon, Burdeos, Estrasburgo y Grenoble.

Alemania y Francia unen esfuerzos en la disuasión nuclear con un grupo de coordinación.https://t.co/dfqzs8dM9Y — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 2, 2026

Nuevas reglas electorales

Irán responde: ataques a bases de EE. UU., Israel y al menos cinco países más Leer más

En estas elecciones se aplicará por primera vez una nueva ley para armonizar el sistema de votación municipal de París, Lyon y Marsella con el de otros municipios: además de las elecciones a nivel de distrito, los votantes de las tres ciudades más grandes de Francia también votarán directamente por el alcalde central.

Además, la lista que gane la segunda vuelta de los comicios el 22 de marzo en París, Marsella y Lyon recibirá una bonificación mayoritaria del 25 % de los escaños (50 % en los otros municipios), y el resto se asignará proporcionalmente, el mismo sistema que en las elecciones regionales.

Estas elecciones se van a celebrar además bajo una nueva normativa que regula la equidad en el tiempo de palabra en los medios y refuerza las reglas de financiación de las campañas, en un contexto en el que la desinformación y el uso de inteligencia artificial para influir en el voto generan preocupación de injerencias externas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!