Lluvias en Daule: esto pasó en un centro comercial de La Aurora

Urbanizaciones de La Aurora se han construido tras la eliminación de varios cerros.

El muro de Plaza Diamante, en la urbanización La Joya, de La Aurora, parroquia de Daule, fue afectado por la fuerza del agua que cayó en las lluvias de las últimas horas. Ocurrió el fin de semana, cuando también se registró la caída de varios árboles en diversos sectores de este cantón de Guayas.

El desplome de la pared provocó daños parciales en una cubierta, por lo que se trabajaba en la remoción de escombros, aunque había preocupación por un depósito de gas en las instalaciones.

Se esperaba una evaluación de los bomberos para determinar el procedimiento a seguir, para evitar inconvenientes y asegurar la integridad de trabajadores, clientes y la infraestructura.

Árboles caídos en Daule

Las intensas lluvias provocaron que algunas zonas se inunden, así como la caída de árboles en urbanizaciones. No se reportaron heridos.

En la urbanización Villa del Rey se cayó un tramo del muro de contención. Moradores dijeron que el año pasado ocurrió el mismo incidente.

Son los estragos del invierno, que muestra la fuerza de la naturaleza y moviliza a bomberos y ciudadanía para prevenir posibles desgracias.

