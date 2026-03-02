K-dramas en la era del streaming: cómo han afectado al cine tradicional

De fenómeno de nicho a motor global del entretenimiento, los k-dramas viven su edad dorada

Mientras las salas de los cines luchan por recuperar espectadores, millones de personas en el mundo eligen pasar la noche viendo un K-drama. Lo que empezó como una curiosidad asiática hoy compite con Hollywood y redefine qué historias queremos ver y dónde queremos verlas.

El fenómeno no se limita a una moda pasajera. Gracias a plataformas de streaming como Netflix, Viki, Prime Video o Disney+, las historias producidas en Corea del Sur han cruzado fronteras con una facilidad inédita. Pero este auge no solo transforma el consumo televisivo, también deja huella en el cine tradicional, especialmente en el continente asiático, donde la taquilla enfrenta su momento más delicado en décadas.

Del nicho al fenómeno global

Lo que comenzó como una tendencia de nicho se ha transformado en un fenómeno de masas. Según datos citados por Infobae, más del 80 % de los suscriptores de Netflix a nivel mundial han consumido contenido coreano, una cifra que confirma su masiva acogida y su consolidación en el mercado global.

El streaming ha sido el gran catalizador. Estas producciones asiáticas ofrecen historias universales en formatos cortos y maratoneables, con entre 12 y 16 episodios y finales cerrados. A esto se suma una estética cuidada, personajes emocionalmente cercanos y una producción técnica que compite con estándares internacionales.

Yidda Cabrera: Su travesía del K-pop a proyectos en Corea del Sur Leer más

El gusto por lo ligero tras la pandemia

El crecimiento de las visualizaciones de los dramas coreanos está estrechamente vinculado a la búsqueda de entretenimiento reconfortante tras la pandemia.

Datos de la Korean Cultural Content Agency (KOCCA) revelan que el 64 % de los programas emitidos en horario estelar integraron elementos de comedia romántica, lo que representa un aumento del 17 % respecto a 2023.

Estos porcentajes confirman que la comedia romántica no solo funciona como fórmula narrativa, sino como motor de exportación cultural.

Elementos como el romance, el humor y los conflictos cotidianos se han convertido en un lenguaje accesible para audiencias que buscan evasión sin complejidad excesiva.

¿Por qué estas producciones asiáticas enganchan a públicos tan distintos?





Hidden Love Netflix

El alcance de estas producciones ya no se limita al público asiático. De acuerdo con The Korea Herald, el 64 % de las series emitidas en 2025 incorporaron comedia romántica, mientras que el 20 % de las horas de transmisión en plataformas internacionales correspondieron a producciones coreanas. En comparación con 2024, el crecimiento confirma una expansión sostenida del Hallyu, la llamada “Ola Coreana”.

Los K-dramas combinan tramas emocionales con estructuras cerradas, es decir que la mayoría se resuelve en una sola temporada, lo que facilita el “maratón”. Amor, amistad, justicia y segundas oportunidades se presentan con un tono cercano y una estética cuidada que conecta con espectadores de distintas edades y culturas.

Además, la lógica algorítmica del streaming amplifica este fenómeno, quien ve un título coreano recibe recomendaciones de otros similares, generando un círculo de consumo continuo que fortalece el hábito y consolida la tendencia.

El fenómeno K-Drama: por qué la Generación Z no puede dejar de ver historias coreanas Leer más

El golpe silencioso al cine tradicional

Mientras los K-dramas viven su edad dorada, el cine coreano atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas.

Las entradas para películas locales e internacionales se han desplomado un 45 % desde 2019, pasando de 226 millones a 123 millones. Los ingresos de taquilla también cayeron de 1.300 millones de dólares a 812 millones.

K-dramas que han marcado la era del streaming

Para entender por qué este fenómeno ha conquistado al mundo, estas series son una buena puerta de entrada. Te invitamos a echarles un vistazo y, tal vez, si no las has visto, te animes a hacerlo.

La reina de las lágrimas

Cuando el teléfono suena

El juego del calamar

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!