K-dramas en Netflix: Tres recomendaciones que te enamorarán en marzo de 2026

K-dramas en streaming que exploran el amor, las segundas oportunidades y las relaciones que marcan a una generación

Los K-dramas pasaron de ser un contenido alternativo a un fenómeno cultural global que marca tendencias en el siglo XXI. Historias centradas en el amor, los vínculos emocionales y las segundas oportunidades conectan con una audiencia que busca relatos íntimos y cercanos. En Ecuador, varias de estas producciones están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, lo que ha ampliado su alcance y consolidado su popularidad entre nuevas generaciones.

Los k-dramas más románticos de Netflix

1. Hidden Love

Sang Zhi se enamora en silencio de Duan Jiaxu, el mejor amigo de su hermano mayor, quien es cinco años mayor que ella. Lo que comienza como un amor adolescente no correspondido cambia cuando ambos se reencuentran años después. La diferencia de edad y el pasado familiar de él influyen en una relación que avanza con cautela, marcada por gestos sutiles y el descubrimiento del primer amor.

2. El amor es como el chachachá

Esta comedia romántica sigue a Yoon Hye-jin, una dentista de ciudad que decide mudarse a un pueblo costero. Allí conoce a Hong Du-sik, un hombre conocido por los habitantes del lugar. Sus personalidades opuestas generan fricciones iniciales, pero con el tiempo construyen un vínculo que evoluciona de la amistad al amor, en un entorno marcado por la vida comunitaria.

3. Mi adorable demonio

La historia se centra en Goo Cha-woo, una joven que enfrenta cambios personales tras la muerte de su madre. Su vida se cruza con la de Do Won-joon, un hombre cuyo origen familiar está vinculado a elementos sobrenaturales. La convivencia forzada y los contrastes de carácter dan paso a una relación que combina romance y fantasía, mientras ambos redefinen sus prioridades.

Estas series, disponibles en Netflix, forman parte del catálogo que ha impulsado el crecimiento del consumo de dramas asiáticos en la región y confirman el lugar del K-drama como uno de los géneros más buscados en plataformas digitales.

