Guayaquil City vs Aucas: Día, hora, previa y dónde ver EN VIVO el duelo de LigaPro

El equipo de la ciudad vuelve al Christian Benítez en retorno a la Serie A. Conoce los detalles de cómo llegan los equipos

El Estadio Christian Benítez se prepara para recibir este sábado 28 de febrero un duelo de alta tensión entre Guayaquil City y Aucas. Ambos equipos saltarán al gramado sintético con la presión de sumar sus primeros tres puntos de la temporada tras un arranque de LigaPro 2026 que dejó más dudas que certezas en sus respectivas parcialidades.

Guayaquil City, el equipo "ciudadano", llega a este compromiso con la necesidad de validar su regreso a la serie de privilegio. El conjunto liderado en cancha por la experiencia de Damián 'El Kitu' Díaz viene de sufrir un duro revés en Sangolquí, donde cayó derrotado 2-0 ante Independiente del Valle.

En aquel encuentro, el equipo guayaquileño se vio superado por un asedio constante de 25 remates que terminaron sentenciando los goles de Djorkaeff Reasco y Layan Loor. Ahora, frente a su público, el City tiene la misión de abandonar el fondo de la tabla para no comprometer su permanencia prematuramente.

Aucas empató 1-1 en la fecha 1 de la LigaPro ante Mushuc Runa. CORTESIA

Por su parte, el panorama en Aucas no es mucho más alentador. El Ídolo del Pueblo llega golpeado tras ceder un amargo empate 1-1 en casa frente a un ordenado Mushuc Runa. Más allá del resultado, el conjunto oriental arriba a Guayaquil con bajas sensibles en su columna vertebral debido a las expulsiones de Virgilio Olaya y Stiven Tapiero en la jornada anterior. Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a realizar variantes tácticas en un partido clave para no perder terreno en la lucha por los cupos a torneos internacionales.

El pitazo inicial marcará el destino de dos clubes con realidades distintas pero un objetivo común: salir del bache inicial. Mientras el City busca estabilidad tras su ascenso, Aucas intenta recuperar la jerarquía que lo ha caracterizado en las últimas temporadas.

Alineaciones posibles de Guayaquil City y Aucas

Guayaquil City: Perea; Rodríguez, Quiñónez, Arias; Ayoví, Mancilla; Laurino, Sambonino, Naula, Díaz; Mero.

Aucas: Piedra; Gustavino, Ontaneda, Zova, Quiñónez; Zerpa, Vera, Mena, Spina; Miranda, Guzmán.

Hora y canales dónde ver Guayaquil City vs Aucas



La cita en el Christian Benítez promete ser una batalla de resistencia y estrategia en el siempre exigente clima del puerto principal. Se jugará este sábado 28 de febrero, a las 16:30 (hora de Ecuador) y será transmitido por las señales de Zapping Sports en streaming y Ecuavisa por canal de TV abierta.

