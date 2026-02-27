Ecuador femenino sub-20: Esto tiene que pasar para quedar campeón en el Sudamericano

La Tricolor enfrentará a Paraguay en la última jornada del certamen, pero su objetivo de corona dependerá de otro sultado

Ecuador sostiene una racha de invictos importante en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Este sábado 28 de febrero, el Estadio CARFEM de Asunción será el escenario de un capítulo que podría quedar grabado con letras de oro en el deporte ecuatoriano. La Selección Femenina Sub-20 de Ecuador se enfrenta a la anfitriona, Paraguay, en la última jornada del hexagonal final del Sudamericano. Con el cupo al Mundial de Polonia ya asegurado, el equipo de Eduardo Moscoso ahora tiene la mira puesta en un objetivo más ambicioso: el campeonato continental.

La Tri llega a esta última instancia con el pecho inflado. Ha sido la gran revelación del torneo, demostrando una madurez táctica inusual para la categoría. Bajo el mando de Moscoso, Ecuador registra un hexagonal impecable:

Resultados: Victorias de peso ante Argentina y Colombia, sumadas a empates estratégicos frente a las potencias de Brasil y Venezuela.

Fortaleza: Su muralla defensiva. Ecuador ha logrado neutralizar a los mejores ataques del continente, permitiendo apenas tres goles en lo que va de la fase final.

Figura a seguir: La capacidad resolutiva de sus delanteras y el orden en el medio campo han sido las claves para mantener el invicto y llegar con opciones reales de título a la última fecha.

La Albirroja no será un rival sencillo. Como anfitrionas, las paraguayas han contado con el apoyo masivo de su público, lo que las convierte en un equipo emocionalmente fuerte.

Aunque han mostrado cierta irregularidad en comparación con el ritmo de Ecuador, Paraguay es un equipo vertical y físicamente exigente.

Llegan con la necesidad de cerrar el torneo de forma digna ante su gente, buscando arrebatarle el invicto a la Tri y escalar posiciones en la tabla general para asegurar una mejor siembra de cara al Mundial.

¿Qué necesita Ecuador para ser Campeón?

El panorama para que Ecuador se corone campeona de Sudamérica por primera vez en su historia es claro, aunque depende de un tercero. Actualmente, Brasil lidera la tabla con 10 puntos, seguido de cerca por Ecuador con 8 puntos.

Para dar la vuelta olímpica en Asunción, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Victoria obligatoria: Ecuador DEBE vencer a Paraguay. Cualquier otro resultado (empate o derrota) le entrega automáticamente el título a Brasil o las deja sin opciones matemáticas.

Traspié de Brasil: La Canarinha se enfrenta a Venezuela en el partido previo o simultáneo (según cronograma). Ecuador necesita que Venezuela gane o empate ante Brasil.

En caso de que Brasil gane su partido, Ecuador ya no podrá aspirar al primer lugar, pero aseguraría un histórico subcampeonato, superando cualquier registro previo del fútbol femenino del país.

Hora y dónde ve el partido: Ecuador vs Paraguay

Fecha: Sábado 28 de febrero 16:00 (hora Ecuador)

Estadio CARFEM, Asunción, Paraguay

Canal de transmisión: DSports y DGO (streaming)

