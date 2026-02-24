¿Emelec fue burlado por Delfín?: La polémica publicación previo al duelo de LigaPro

El cuadro manabita utilizó la suspensión del partido ante Universidad Católica para realizar un posteo en sus redes

Los jugadores del Delfín SC celebran la victoria ante los morlacos en la fecha 1 de LigaPro.

El fútbol ecuatoriano no da respiro, y si la Fecha 1 nos dejó un "bochorno" histórico con la no presentación de Emelec ante Universidad Católica, la Fecha 2 ya empezó a jugarse en los micrófonos y teclados. Delfín Sporting Club, que viene de ganar en su debut, decidió meterle "sal y pimienta" al encuentro que deberá disputar este sábado ante los azules en el estadio George Capwell.

¿Qué pasó? A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el equipo manabita publicó un mensaje que muchos consideran una "burla" frontal: "Avisarán cualquier cosa, amigos @CSEmelec. No harán viajar por gusto 🙄". El posteo vino acompañado de un video de sus entrenamientos, dejando claro que ellos ya están listos para la batalla en el Puerto Principal.

El trasfondo de lo sucedido con Universidad Católica



La frase "no harán viajar por gusto" caló hondo en la hinchada eléctrica. Es una clara referencia al polémico episodio del fin de semana pasado, donde la Universidad Católica se presentó en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, cumplió con el protocolo y esperó 30 minutos en cancha, mientras el plantel de Emelec se quedó en Guayaquil debido a una suspensión de última hora dictada por LigaPro, alegando motivos de seguridad por las elecciones del club.

Universidad Católica sí se presentó para su primer duelo por LigaPro vs Emelec. Captura de Pantalla

Mientras en la capital se habla de "puntos ganados en el escritorio" y "ayuditas", en Manta han preferido usar el humor ácido para marcar territorio previo al cotejo.

Emelec, ahora bajo la presidencia de José David Jiménez, tiene la presión no solo de sumar sus primeros puntos en cancha, sino de sacudirse el ruido mediático que generó el desplante a la Chatoleí.

¿Cuándo es el partido de Emelec ante Delfín?



El denominado Carnaval Azul está anunciado para este sábado 28 de febrero a las 19:00 (hora loca), pero el cetáceo ya se encargó de recordarles a todos que, en esta LigaPro 2026, la polémica viaja más rápido que el balón.

