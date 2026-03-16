Cambio de género en la cédula para adolescentes: esto dice el fallo de la Corte

Jhoel Escudero Soliz, presidente de la Corte Constitucional, emitió una sentencia que reconoce a los adolescentes el derecho a rectificar su género en la cédula.

Jhoel Escudero Soliz, juez ponente de la Corte Constitucional, dictaminó la inconstitucionalidad de exigir dieciocho años para modificar el género en un documento oficial fechado el 5 de febrero del 2026. Esta resolución judicial permite que jóvenes rectifiquen su identidad registral si cuentan con apoyo de sus representantes legales en todo el país. El fallo establece que "la identidad de género constituye una dimensión esencial de los derechos al libre desarrollo de la personalidad" de los ciudadanos.

El dictamen surge tras analizar la rigidez del artículo noventa y cuatro de la ley de identidad que condicionaba el trámite a la adultez legal. Los magistrados determinaron que prohibir este cambio de forma automática resulta una medida desproporcionada que vulnera la construcción de la personalidad de los jóvenes. La Corte aclaró que "la edad no puede exigirse como un criterio determinante y único para valorar la capacidad de comprensión"del interesado.

La sentencia fundamenta que la madurez no se alcanza automáticamente por cumplir años, sino a través de un proceso evolutivo constante y dinámico. El organismo verificó que "el interés superior supone una protección reforzada de parte de la familia, el Estado y la sociedad"en estos casos. El fallo rechaza la presunción abstracta de incapacidad y reconoce que los jóvenes son sujetos plenos con aptitud para formar sus propias opiniones razonadas.

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Requisitos legales para la rectificación de género en menores

Para acceder a la rectificación, el fallo establece requisitos concurrentes como el acompañamiento de los representantes legales y la presentación de informes técnicos psicosociales. Estos documentos deben acreditar, mediante una "evaluación individualizada, que cuenta con un grado suficiente de madurez para adoptar decisiones libres" e informadas. Los informes podrán provenir de profesionales acreditados u órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil al resolver la solicitud.

Las autoridades administrativas ya no podrán negar estas peticiones basándose únicamente en el criterio de edad cronológica de los solicitantes en sus oficinas. La resolución obliga a las instituciones a generar espacios seguros de escucha efectiva para valorar la estabilidad del proceso de identificación personal desarrollado. La Corte enfatizó que "la madurez no se desarrolla de forma uniforme ni automática en función de la edad biológica" de cada persona evaluada.

Este fallo tiene efectos vinculantes para el caso concreto analizado y para todas las situaciones de hecho análogas que se presenten en el futuro. Los funcionarios públicos deben motivar sus decisiones bajo un estándar reforzado que explicite claramente los elementos técnicos y sociales que han sido valorados. La magistratura advirtió que "esta Corte ha rechazado aproximaciones que presumen, de manera general y abstracta, la incapacidad de las y los adolescentes" . Se busca que la identidad jurídica coincida con la vivencia interna de la persona para evitar cargas emocionales negativas.

Impacto del fallo constitucional en los derechos de los adolescentes

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Aunque la sentencia abre esta posibilidad legal, no otorga una capacidad jurídica plena para todos los actos reservados a los ciudadanos mayores de edad. La Corte aclaró que el análisis se centra en la regla normativa que condiciona el requisito de mayoría de edad para la rectificación registral. El dictamen precisa que "la identidad de género se construye progresivamente a partir de la vivencia interna de la persona" y sus expresiones. Sin embargo, el Estado debe mantener mecanismos de control razonables que eviten usos abusivos o desviados de esta figura legal de identidad.

En caso de existir una decisión administrativa negativa, los afectados podrán activar las vías judiciales pertinentes para reclamar el respeto a sus derechos fundamentales. Los jueces especializados deberán evaluar integralmente cada negativa administrativa y verificar la concurrencia de los supuestos fácticos definidos por la máxima magistratura constitucional. El fallo destaca que "las y los adolescentes son protagonistas de su propio proyecto de vida" y sus voces deben ser escuchadas seriamente. La resolución busca que el sistema jurídico reconozca la realidad social de cada individuo bajo estándares de dignidad.

El Registro Civil y el Consejo de la Judicatura tienen un plazo máximo de quince días para difundir el contenido de esta sentencia nacional. Esta acción de comunicación masiva garantiza que todos los funcionarios y jueces conozcan los nuevos parámetros de atención para los adolescentes en sus trámites. La Corte concluye que "la identidad de género constituye una dimensión esencial de los derechos al libre desarrollo de la personalidad" humana. Con este dictamen, Ecuador se alinea con la doctrina de protección integral que maximiza el ejercicio efectivo de derechos en jóvenes.

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