Consejo de DDHH ONU pide respetar soberanía de Venezuela sobre sus recursos naturales

Informe de la organizacion internacional alerta sobre torturas, presos liberados y restricciones al espacio cívico en el país

Volker Türk presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe actualizado sobre Venezuela.

El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió este 16 de marzo que las reformas económicas en Venezuela respeten la soberanía de la población sobre sus recursos naturales. La advertencia fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto con un balance sobre detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y restricciones al espacio cívico en el país.

Durante su exposición, el funcionario afirmó que los ingresos provenientes de sectores estratégicos deben beneficiar directamente a la población. “Insto a las autoridades a que garanticen que todas las reformas económicas e inversiones (…) respeten la soberanía de los venezolanos sobre sus recursos naturales”, dijo.

El alto comisionado también insistió en que los recursos obtenidos del petróleo, gas y minerales críticos deben tener un destino social. “Los ingresos deben destinarse a promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como a proteger el medio ambiente”, señaló.

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Türk explicó que la situación reciente en el país ha estado marcada por tensiones políticas y militares. “Desde mi última actualización a este Consejo, la situación en Venezuela ha estado marcada por la intervención militar estadounidense del 3 de enero y sus consecuencias”.

Tras ese episodio, las autoridades venezolanas decretaron un estado de emergencia en el país. Según el informe, esta medida generó preocupación entre organismos internacionales por su impacto en las libertades civiles.

El alto comisionado alertó que la situación derivó en nuevas acciones de seguridad. “Según informes, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados utilizaron esta circunstancia como pretexto para tomar medidas intrusivas”. Además, señaló que estas acciones habrían provocado temor en distintos sectores de la población. “Esto contribuyó a generar un clima de temor entre la población”, indicó en su intervención.

Ley de amnistía y liberación de detenidos

Durante el informe se destacó la aprobación de una nueva normativa en el país. “El 19 de febrero se aprobó una nueva Ley de Amnistía”, explicó el alto comisionado ante los delegados del Consejo. Sin embargo, Türk cuestionó el proceso de elaboración de la ley. “Lamento que se haya redactado sin la debida consulta a toda la sociedad”, afirmó.

Según datos entregados por las autoridades venezolanas, miles de personas habrían sido beneficiadas con la medida. “Según las autoridades, unas 7700 personas han sido liberadas incondicionalmente al amparo de la ley”. La oficina del alto comisionado, no obstante, señaló que todavía no cuenta con información completa. “Mi oficina ha solicitado la lista oficial de los liberados (…) hasta ahora sin éxito”, indicó.

Liberaciones confirmadas y casos destacados

La ONU confirmó la liberación de cientos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente en el país. “Hemos confirmado que, desde mi última actualización, unas 950 personas (…) han sido liberadas”. Entre los beneficiados se encuentran activistas, periodistas y dirigentes políticos. El informe menciona a Javier Tarrazona, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel.

El alto comisionado reconoció el alivio que generaron estas liberaciones entre familiares y allegados. “Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y de sus seres queridos, jamás debieron haber sido detenidos”. También señaló que algunos reclusos lograron retomar contacto con sus familias. “Unos 60 presos han podido recibir visitas de sus familiares o comunicarse con ellos”.

#Venezuela | "Venezuelans are feeling a mix of hope, fear and uncertainty," @UNHumanRights chief @volker_turk told the @UN Human Rights Council.



“At this critical juncture, the country’s future must be decided by its people alone,” he said at #HRC61, outlining 5 action points. pic.twitter.com/XDgyn5yCLu — UN Human Rights Council (@UN_HRC) March 16, 2026

Denuncias de tortura y detenciones arbitrarias

A pesar de las liberaciones, el informe advierte que persisten denuncias graves sobre las condiciones de detención. “Mi oficina ha recibido información sobre la continua tortura y el maltrato a los detenidos”. Las denuncias apuntan a centros penitenciarios específicos. “Incluso en los centros de Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro”, indicó Türk.

El funcionario calificó estas informaciones como especialmente alarmantes. “Esto es sumamente preocupante”, afirmó durante su intervención ante el Consejo. Además, subrayó que muchas personas continúan detenidas sin garantías judiciales. “Muchos venezolanos siguen detenidos arbitrariamente”, señaló.

Restricciones al espacio cívico en el país

El informe también advierte sobre limitaciones al debate público y la participación social. “El espacio cívico sigue restringido”, afirmó el alto comisionado. Según explicó, años de represión han dejado huella en la sociedad venezolana. “Años de represión han provocado que la gente tema expresarse”.

Türk cuestionó la normativa que regula a las organizaciones civiles. “La ley de supervisión de las ONG sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar”. Por ello pidió eliminar ese marco legal para garantizar libertades básicas. “Debe ser derogada”, afirmó en su intervención.

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El alto comisionado concluyó su informe señalando cinco prioridades para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela. La primera de ellas es la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente. “Las autoridades deben liberar de inmediato y sin condiciones a todos aquellos que siguen detenidos arbitrariamente”, afirmó ante los delegados.

Otra medida clave es ampliar el espacio cívico y proteger a organizaciones sociales y periodistas. “Insto a las autoridades a que permitan a la sociedad civil trabajar libremente”. Finalmente, Türk señaló que el país necesita un proceso amplio de justicia y reconciliación. “Los venezolanos deben unirse y acordar una estrategia integral de justicia transicional”.

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