Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Ivonne Baki
Ivonne Baki durante una actividad internacional, en medio del debate por una eventual aspiración global.Cortesía

Ivonne Baki a la ONU: ¿qué gana Ecuador con la postulación de la embajadora?

La posible candidatura abre debate sobre respaldo estatal, apoyos externos y el impacto en cooperación y política exterior

La posibilidad de que Ivonne Baki (exembajadora de E.E.U.U) aspire a la Secretaría General de Naciones Unidas ha reactivado el debate sobre qué implicaría, en términos reales, una figura de origen nacional en el máximo cargo del multilateralismo. La discusión no gira solo en torno al nombre, sino al peso político, los respaldos y los beneficios concretos que podría traer para el país.

RELACIONADAS

Para el excanciller Luis Gallegos, el escenario sería una oportunidad estratégica. “Tener a una ecuatoriana como Secretaria General de las NNU permitiría ampliar las relaciones internacionales del Ecuador a todos los países (193)”, sostiene, al subrayar que el impacto no se limitaría al sistema de Naciones Unidas.

Gallegos añade que una eventual elección también abriría puertas a cooperación internacional más amplia. “Permitiría beneficios como abrir las oportunidades para que Ecuador pueda lograr mayor cooperación internacional en todos los ámbitos”, afirma, y considera clave que el Gobierno de Daniel Noboa respalde formalmente la aspiración.

Trayectoria política y capital diplomático en disputa

El internacionalista Esteban Santos ofrece una lectura distinta, centrada en la trayectoria de Baki. “Ha terminado siendo la diplomática más exitosa sin ser diplomática porque ella no es de carrera, es cuota política”, señala, al destacar su presencia en varios gobiernos, con excepción del actual.

Santos recuerda que, tras la llegada de Guillermo Lasso, Baki fue designada embajadora plenipotenciaria en Francia, pero que con el inicio del gobierno de Noboa renunció. “Renuncia con la expectativa de verse en Washington, pero no tuvo la luz verde ni de la Cancillería ni del Presidente”, explica, lo que la dejó sin cargo oficial.

Desde esa experiencia, el analista cuestiona la viabilidad de una candidatura sin respaldo estatal sólido. “Para estos cargos tiene que haber todo un Estado y un aparataje atrás dispuesto a ayudar”, dice, al comparar el escenario con campañas internacionales pasadas que contaron con fuerte inversión política y económica.

RELACIONADAS

Apoyos externos, Trump y el factor multilateral

Otro elemento que genera debate es el respaldo internacional que hoy rodea a Baki. Santos apunta que actualmente se presenta como “libanesa ecuatoriana”, con apoyo del Gobierno del Líbano, y pone en duda el peso de supuestos respaldos desde Estados Unidos.

“Se habla del auspicio de Donald Trump, pero la foto que circula es de su primera presidencia”, afirma, al subrayar que ningún medio serio estadounidense ha replicado esa versión. Además, recuerda que Trump mantiene una postura distante frente al multilateralismo.

“Con la agenda de América Primero, a Trump no le interesa Naciones Unidas”, sostiene Santos, citando la reciente salida de Estados Unidos de más de 60 agencias de cooperación internacional. Aun así, reconoce que, si llegara a ocupar el cargo, “no dejaría de ser un hecho histórico” para el país.

Seguridad, cooperación y respaldo político desde Ecuador

Volker Türk

“Los ataques a la Corte son inaceptables”, alerta Alto Comisionado de la ONU

Leer más

Desde otra mirada, Carlos Estarellas, exsubsecretario de Relaciones Exteriores e internacionalista, pone el foco en el peso estratégico del cargo. “La Secretaría General de las Naciones Unidas es el cargo administrativo más importante del mundo”, afirma, al recordar que, aunque la postulación provenga del Líbano, Baki es ecuatoriana.

Estarellas considera que su eventual llegada podría traducirse en apoyos concretos. “Nos podría ayudar muchísimo en acuerdos, en votaciones en Naciones Unidas y en cooperación”, señala, en un contexto en el que el país enfrenta desafíos de seguridad y economía.

“El Ecuador hoy necesita colaboración internacional frente al terrorismo, el narcotráfico y los problemas económicos. Ella podría ser un puntal para el país”, enfatiza, y añade que espera un respaldo oficial del Gobierno ecuatoriano a la aspiración.

Finalmente, recuerda el vínculo político y personal de Baki en Estados Unidos. “Ella era embajadora en Estados Unidos, tiene amistad personal con el presidente Trump. Yo aspiro que el Ecuador la apoye”, concluye.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. RC denuncia “coordinación” entre la Supercías y la Asamblea por caso Galamedios

  2. PSG vs París FC: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO Copa de Francia 2025-26

  3. Analgésicos comunes bajo la lupa: el posible riesgo oculto para el corazón

  4. Frente Popular alerta “asalto” a vocalía del IESS y exige elección transparente

  5. Asambleístas de ADN bajo la lupa: el plan para fiscalizar la ‘Cárcel del Encuentro’

LO MÁS VISTO

  1. Se reportan cortes de luz en varias zonas de Guayaquil

  2. "Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

  3. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

  4. Armas, contratos y crimen organizado: alias Marino fue proveedor del Estado

  5. El Centro Histórico de Quito recupera su vida nocturna

Te recomendamos