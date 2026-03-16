Toque de queda Guayaquil: Este es el horario de Aerovía y Metrovía por la restricción

El transporte público en Guayaquil modificó su horario de funcionamiento debido a las restricciones por el toque de queda

El sistema aerosuspendido Aerovía conecta a Guayaquil y Durán a través de cabinas que se mueven por sobre el río Guayas.

Debido al toque de queda parcial que comenzó el domingo 15 de marzo de 2026 en cuatro provincias de Ecuador: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo, el transporte público cambió sus horarios.

En el caso de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó en qué horario funcionarán las cabinas del sistema Aerovía y los buses de la Metrovía.

El toque de queda, que incluye la prohibición de circular en el espacio público, rige desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

Horario de Aerovía en toque de queda

La ATM recordó que este sistema de transporte aerosuspendido, que conecta a sectores del centro de Guayaquil con Durán, solo funcionará de 06:00 a 21:30.

Debido al toque de queda decretado por el Gobierno Nacional, el sistema Aerovía operará con horarios temporales del 15 al 30 de marzo.



🚡 Horario de atención:

06h00 a 21h30



Toma en cuenta estos horarios para planificar tus desplazamientos y utilizar el sistema con normalidad… pic.twitter.com/FwCgWVqCEG — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) March 14, 2026

¿Cuándo funciona la Metrovía por toque de queda?

Los buses de Metrovía circularán, de lunes a domingo, entre 06:00 y 20:30. La ATM sugirió a los usuarios tomar la última unidad a tiempo para evitar contratiempos por las restricciones.

Debido al toque de queda, Metrovía modifica temporalmente sus horarios de operación para facilitar los traslados de la ciudadanía durante el día.



🕕 Inicio de operación: 06:00

🕣 Última unidad: 20:30



Planifica tus viajes con anticipación y recuerda tomar la última unidad con… pic.twitter.com/1EGBQjt9vD — Sistema Metrovía (@metroviagye) March 16, 2026

Horario de transporte público en Guayaquil

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Debido al toque de queda, los buses circularán de 06:00 a 21:00 en Guayaquil.

Mientras rige la medida solo se permite la movilización de personal de emergencia y viajeros de vuelos internacionales, quienes deberán presentar boleto o pase de abordar a las autoridades.

La sanción para quienes irrespeten el toque de queda, va de uno a tres años de privación de la libertad, según establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que registra el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

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