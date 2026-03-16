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cabina de Aerovía
El sistema aerosuspendido Aerovía conecta a Guayaquil y Durán a través de cabinas que se mueven por sobre el río Guayas.FRANCISCO FLORES

Toque de queda Guayaquil: Este es el horario de Aerovía y Metrovía por la restricción

El transporte público en Guayaquil modificó su horario de funcionamiento debido a las restricciones por el toque de queda

Debido al toque de queda parcial que comenzó el domingo 15 de marzo de 2026 en cuatro provincias de Ecuador: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo, el transporte público cambió sus horarios.

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En el caso de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó en qué horario funcionarán las cabinas del sistema Aerovía y los buses de la Metrovía.

El toque de queda, que incluye la prohibición de circular en el espacio público, rige desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

Horario de Aerovía en toque de queda

La ATM recordó que este sistema de transporte aerosuspendido, que conecta a sectores del centro de Guayaquil con Durán, solo funcionará de 06:00 a 21:30.

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¿Cuándo funciona la Metrovía por toque de queda?

Los buses de Metrovía circularán, de lunes a domingo, entre 06:00 y 20:30. La ATM sugirió a los usuarios tomar la última unidad a tiempo para evitar contratiempos por las restricciones.

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Debido al toque de queda, los buses circularán de 06:00 a 21:00 en Guayaquil.

Mientras rige la medida solo se permite la movilización de personal de emergencia y viajeros de vuelos internacionales, quienes deberán presentar boleto o pase de abordar a las autoridades.

La sanción para quienes irrespeten el toque de queda, va de uno a tres años de privación de la libertad, según establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que registra el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

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