¿Funciona la Aerovía? Usuarios reclaman por suspensión del servicio en Guayaquil

"¿A qué hora se habilita?" era la pregunta más frecuente de pasajeros en cuentas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

El sistema de transporte aerosuspendido Aerovía, inaugurado el 21 de diciembre de 2020, registra inconvenientes cuando hay cortes de energía eléctrica.

La Aerovía suspendió su servicio este miércoles 4 de marzo de 2026 debido a un corte de energía eléctrica. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que comunicaría su reapertura.

La entidad informó con un comunicado en sus redes sociales, a las 05:35, que "el servicio se mantiene suspendido" por el apagón registrado en la noche del martes 3 de marzo.

El horario de atención de la Aerovía es de lunes a domingo, de 05:30 a 21:30. El sistema conecta Guayaquil y Durán con cabinas aerosuspendidas que se movilizan sobre el río Guayas.

"Lamentamos los inconvenientes y comunicaremos oportunamente cuando el sistema se encuentre estabilizado y listo para operar", dijo la ATM en su pronunciamiento.

Sin embargo, hasta las 10:00 se desconocía cuándo se retomaría el servicio, según indicó el departamento de Comunicación de la ATM a EXPRESO.

Usuarios de Aerovía se enfrentan a la desinformación

"Es el colmo que no cuenten con una planta eléctrica alterna. Si se quedan sin electricidad en medio del tramo, ¿qué pasa con los pasajeros?", fue el cuestionamiento que Henry Holguín hizo a la ATM en la red social Instagram.

En la cuenta de la entidad, los pasajeros compartían la misma inquietud: "¿A qué hora se habilita el servicio?". La respuesta, al igual que las cabinas de la Aerovía, nunca llegaron.

"Tengo turistas. Estaba programado hoy el city tour, incluye Aerovía", era la preocupación de Eva Argudo Villacreses.

En efecto, la paralización de este sistema de transporte afectó no solo a quienes necesitaban movilizarse entre ambas ciudades, sino también a quienes lo utilizan por turismo.

"Lamentablemente ustedes no pueden dar un buen servicio: 07:30 y no estaba habilitada aún. Parece que les queda muy grande esa responsabilidad", cuestionó Isabel Morante Valencia.

El pasado 18 de febrero, una tormenta eléctrica también provocó la paralización del servicio de este medio de transporte que no ha logrado cumplir la meta de movilizar a 40.000 pasajeros diarios.

6.754 usuarios diarios se movilizaron en la Aerovía, entre enero y julio del 2025, según la ATM

Esta cifra fue 2,7 % mayor que el mismo periodo de 2024, pero no representa un avance significativo, según recogió EXPRESO en diciembre pasado.

Además de contar con un sistema eléctrico que garantice su funcionamiento pese a cortes de energía y tormentas eléctricas, la Aerovía tiene el desafío de interconectarse con buses y taxis.

