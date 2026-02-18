Lluvias en Guayaquil: Sistema de Aerovía suspendido ante tormentas eléctricas

El tránsito en la ciudad se encuentra colapsado en algunos puntos. La ciudad lleva más de 7 horas de lluvias

Durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero, una intensa lluvia acompañada de descargas eléctricas se ha extendido por distintos sectores de Guayaquil provocando complicaciones en el tránsito de la ciudad y la suspensión de servicio de Aerovía.

El aguacero, que se ha mantenido por más de siete horas, ha ido ganando fuerza con el paso de la mañana, mientras los truenos retumban con mayor frecuencia. También se han generado interrupciones intermitentes del servicio eléctrico en varios puntos de la ciudad.

Servicio de Aerovía suspendido

En medio de este escenario climático, el sistema de transporte por cable Aerovía anunció la suspensión temporal de su servicio.

A través de un breve comunicado dirigido a sus usuarios, la operadora informó que la operación se encuentra momentáneamente detenida y que el personal técnico trabaja para restablecer el funcionamiento en el menor tiempo posible.

Hasta el momento no se han precisado las causas específicas de la paralización ni un horario estimado para la reanudación del servicio, pero se conoce que la tormenta eléctrica podría dificultar su funcionamiento.

La interrupción de la Aerovía se suma a las complicaciones generadas por la tormenta, que ha provocado acumulación de agua en varias vías y dificultades para la circulación vehicular.

🔹 Comunicado importante 🔹



Informamos a nuestros usuarios que el servicio de transporte se encuentra temporalmente interrumpido debido a una tormenta eléctrica.



Agradecemos su paciencia y comprensión en este momento.



Los mantendremos al tanto de los avances por este medio.… pic.twitter.com/iwlWycuDus — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) February 18, 2026

RELACIONADAS Inamhi pronostica lluvias y tormentas para este 12 de febrero

Pleamar histórica y tormenta eléctrica dejan Guayaquil bajo el agua Leer más

Puntos con mayor acumulación de agua

Según dio a conocer Segura Ep, uno de los puntos más afectados es la avenida 25 de Julio y sus intersecciones, donde se reportan anegamientos que complican el tránsito en sentido sur de la ciudad.

También se registran problemas en sectores del norte como Sauces 5 y 6, así como en calles como Gabriel Roldós Garcés, Antonio Parra y Parra Velasco.

En el centro y suroeste, puntos como Gómez Rendón y Antonio Flores Jijón, Huancavilca y la 22, y la avenida Quito a la altura de San Martín presentan acumulación de agua. En el sur, la cooperativa Unión de Bananeros y zonas del Guasmo, especialmente en la avenida Domingo Comín y Monseñor Daniel Comboni, figuran entre los sitios con mayores complicaciones.

A través de redes sociales, varios ciudadanos han reportado cortes de energía que se producen de manera intermitente, lo que incrementa el riesgo en las calles debido a la posible afectación de los semáforos y del alumbrado público.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!