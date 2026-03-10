Clima en Ecuador: lluvias y tormentas ocasionales para este 11 de marzo

Según el INAMHI se prevé presencia de lluvias y tormentas ocasionales en gran parte del país

El Inamhi pronostica lluvias y tormentas en varias ciudades del país para este 11 de marzo.

El miércoles 11 de marzo se espera que gran parte del país experimente lluvias dispersas de variable intensidad y tormentas ocasionales, según el pronóstico meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Las regiones de la Costa y la Sierra presentan mayor probabilidad de precipitaciones fuertes, mientras que la Amazonía lluvias intermitentes.

Ciudades que podrían verse más afectadas

Costa: Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, Salinas y Santa Rosa

Sierra: Ibarra, Quito, Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja

Amazonía: Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell Mera, Macas y Zamora

#PronósticoNacionalEC | Miércoles 11 de marzo: Se esperan lluvias dispersas de variable intensidad y tormentas ocasionales en gran parte del país con breves periodos de sol🌥️ 🌧️⛈️. Tome precauciones 🟠Advertencia #17 Activa. pic.twitter.com/Le8MThMx1K — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 10, 2026

La entidad alerta a la ciudadanía a tomar precauciones y medida preventivas especialmente para aquellos que viven en zonas vulnerables a desbordes de ríos, acumulación de agua o deslizamientos de tierra.

Hasta este 10 de marzo de 2026, la cifra de fallecidos por la temporada invernal en Ecuador ascendió a cinco, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Las lluvias han impactado a 40.915 personas, dejando a 3.485 como damnificadas. Además, 62 viviendas y 12 puentes han sido destruidos, y varias estructuras más permanecen bajo evaluación.

