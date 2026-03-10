Clima en Ecuador: lluvias y tormentas ocasionales para este 11 de marzo
Según el INAMHI se prevé presencia de lluvias y tormentas ocasionales en gran parte del país
El miércoles 11 de marzo se espera que gran parte del país experimente lluvias dispersas de variable intensidad y tormentas ocasionales, según el pronóstico meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
Las regiones de la Costa y la Sierra presentan mayor probabilidad de precipitaciones fuertes, mientras que la Amazonía lluvias intermitentes.
Ciudades que podrían verse más afectadas
- Costa: Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, Salinas y Santa Rosa
- Sierra: Ibarra, Quito, Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja
- Amazonía: Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell Mera, Macas y Zamora
#PronósticoNacionalEC | Miércoles 11 de marzo: Se esperan lluvias dispersas de variable intensidad y tormentas ocasionales en gran parte del país con breves periodos de sol🌥️ 🌧️⛈️. Tome precauciones 🟠Advertencia #17 Activa. pic.twitter.com/Le8MThMx1K— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 10, 2026
La entidad alerta a la ciudadanía a tomar precauciones y medida preventivas especialmente para aquellos que viven en zonas vulnerables a desbordes de ríos, acumulación de agua o deslizamientos de tierra.
Hasta este 10 de marzo de 2026, la cifra de fallecidos por la temporada invernal en Ecuador ascendió a cinco, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Las lluvias han impactado a 40.915 personas, dejando a 3.485 como damnificadas. Además, 62 viviendas y 12 puentes han sido destruidos, y varias estructuras más permanecen bajo evaluación.
