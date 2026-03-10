Quién es Plex, el novio influencer de Aitana que ahora pelea en La Velada del Año 6

Desde que hicieron pública su relación en 2025, Aitana ha mostrado apoyo a la carrera de Plex

El nombre de YoSoyPlex, conocido en redes como Plex, volvió a colocarse entre las tendencias tras el anuncio de su participación en La Velada del Año 6, el evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos. Pero el creador de contenido español no solo llega al cuadrilátero con millones de seguidores a sus espaldas: también con el respaldo de una de las estrellas del pop español, Aitana, su pareja desde 2025.

La nueva edición del espectáculo se celebrará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde influencers, streamers y artistas se enfrentarán en combates que combinan deporte y entretenimiento digital. En ese cartel aparece Plex, quien regresará al ring con el objetivo de volver a ganar tras su triunfo en ediciones anteriores.

Quién es Plex, el influencer español que conquista YouTube

Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso Agúndez, es uno de los creadores de contenido más seguidos del ecosistema digital español. Su canal de YouTube supera los 14 millones de suscriptores, con videos centrados en viajes, retos, aventuras y formatos de entretenimiento que lo han convertido en una figura destacada entre el público joven.

Su popularidad se disparó con proyectos de viajes alrededor del mundo y desafíos extremos, contenidos que lo posicionaron como uno de los influencers más influyentes de la escena hispanohablante. En los últimos años también se ha acercado al deporte, especialmente al boxeo amateur, disciplina que lo llevó a participar en La Velada del Año, el evento creado por Ibai Llanos que reúne a figuras del streaming en combates retransmitidos en directo para millones de espectadores.

Aitana apoyando a Plex en el anuncio de su participación en la Velada del Año. YouTube

El apoyo de Aitana en su regreso al ring

La presencia de Plex en la Velada del Año 6 también ha captado atención por su relación con Aitana, una de las cantantes más populares del pop español. Durante la presentación oficial del evento, el influencer aprovechó su turno para agradecer públicamente a su pareja.

“Quiero dar las gracias a mi novia, que la quiero mucho”, dijo ante el público, lo que provocó una ovación en el recinto mientras las cámaras enfocaban a la cantante entre los asistentes.

Desde que hicieron pública su relación en 2025, Aitana ha mostrado apoyo a la carrera de Plex. La artista incluso compartió en redes sociales el video del anuncio de su combate, donde el influencer aparece preparándose con guantes de boxeo, reforzando el respaldo de la cantante a su decisión de volver a competir.

Plex vs Fernanfloo: el combate que lo regresa a La Velada

En La Velada del Año 6, Plex se enfrentará al creador salvadoreño Fernanfloo, en uno de los combates más comentados del evento. Ambos llegan con experiencia previa en el ring, lo que ha elevado las expectativas entre los seguidores del espectáculo.

El combate forma parte de una cartelera que reunirá a streamers, cantantes e influencers en un evento que mezcla boxeo amateur, música en vivo y cultura digital, fórmula que ha convertido a La Velada del Año en uno de los eventos de streaming más vistos del mundo.

