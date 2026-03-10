Expreso
BARCELONA SC, BOTAFOGO
La serie entre el Ídolo y el Fogao está igualada 1-1.ALEX LIMA

Botafogo vs Barcelona SC: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa Libertadores

Todo o nada para el Ídolo en el Nilton Santos: una victoria lo mete en fase de grupos; caso contrario, irá a Sudamericana

Barcelona SC se juega la permanencia en la Copa Libertadores. Este martes 10 de marzo de 2026, el equipo de César Farías llega a Río de Janeiro motivado tras vencer a Emelec en el Clásico del Astillero, buscando romper la paridad del 1-1 ante Botafogo.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, donde el Fogão intentará imponer su localía. Con la serie totalmente abierta, ambos clubes saben que el ganador sellará su boleto directo a la ansiada fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026.

¿A qué hora juega Botafogo vs. Barcelona SC hoy?

  • Ecuador, Colombia y Perú: 19:30
  • Argentina, Chile y Brasil: 21:30
  • México: 18:30

¿Dónde ver Botafogo vs. Barcelona SC GRATIS?

Barcelona SC, Héctor Villalba
En Guayaquil, Barcelona SC logró abrir el marcador gracias al tanto de Héctor Villalba.Cortesía

Para los aficionados en Ecuador y Sudamérica, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+. Además, el compromiso se podrá seguir de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de Telefé y la señal de Pluto TV.

Ambas escuadras pondrán toda la carne en el asador, ya que el equipo que resulte eliminado de esta llave no se quedará con las manos vacías, sino que será transferido automáticamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Posible alineación de Botafogo

El estratega argentino Martín Anselmi apostará en en la zona ofensiva por la potencia de Arthur Cabral o la velocidad de Matheus Martins.

Botafogo: Linck; Newton, Bastos, Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Telles; Martins, Montoro, Arthur.

Posible alineación de Barcelona SC

César Farías recupera a sus figuras tras la rotación en LigaPro y apuesta por la jerarquía de Darío Benedetto en el ataque. El equipo ecuatoriano buscará repetir la hazaña de 2017, cuando logró una victoria histórica en este mismo escenario brasileño.

Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Castillo, Mina, Rojas; Benedetto.

