Botafogo vs. Barcelona SC, Copa Libertadores 2026
Barcelona SC busca acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.API

Cuánto dinero gana Barcelona SC si clasifica a fase de grupos de Copa Libertadores

Barcelona SC visita a Botafogo, en Brasil, en busca de conseguir el boleto  la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Por el partido de vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026, Barcelona SC visita a Botafogo, este martes 10 de marzo, desde las 19:30 (de Ecuador), en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil).

En el juego de ida, disputado el martes 3 de marzo en el estadio Monumental de Guayaquil, el Ídolo y el Fogao empataron a un gol, con anotaciones de Héctor Villalba y Matheus Martins, dejando abierta la serie que definirá al clasificado a la fase de grupos.

El equipo que consiga el boleto a la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026 se llevará además del mérito deportivo de seguir en la competencia continental, un importante premio económico entregado por la Conmebol.

Botafogo vs. Barcelona SC, Copa Libertadores 2026

Qué necesita Barcelona SC para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

Para esta edición del torneo, se fijó los siguientes incentivos económicos para los clubes participantes:

  • Primera fase previa: 400 mil dólares

  • Segunda fase previa: 500 mil dólares

  • Tercera fase previa: 600 mil dólares

  • Fase de grupos: 1 millón de dólares por cada partido de local

Barcelona SC lleva ganado hasta el momento 1,1 millones de dólares (segunda y tercera fase previa) y puede sumar tres millones de dólares más si clasifica a la fase de grupos. En esa instancia, además, la Conmebol entrega 330 mil dólares por partido ganado.

Información importante del Botafogo vs. Barcelona

  • Fecha: Martes 10 de marzo

  • Hora: 19:30 (de Ecuador)

  • Estadio: Nilton Santos

  • Transmite: ESPN y Disney+

