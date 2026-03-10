Oficial: Ecuatoriano Adrián Luna Martinetti debuta en el UFC Vegas 116

La compañía de artes marciales mixtas confirmó el combate ante Davey Grant, el 25 de abril en Estados Unidos

El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti dará uno de los pasos más importantes de su carrera cuando debute oficialmente en la Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 25 de abril de 2026, enfrentando al británico Davey Grant en la división de peso gallo.

De acuerdo con la organización, el combate está programado dentro de la cartelera UFC Fight Night 116, que se realizará en el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos.

El peleador guayaquileño llega a este momento tras un ascenso meteórico dentro de las artes marciales mixtas. Luna Martinetti, de 30 años, firmó contrato con la UFC en octubre de 2025, luego de protagonizar una de las peleas más espectaculares en el programa Dana White’s Contender Series, donde derrotó por decisión unánime al ruso Mark Vologdin. Aquella batalla fue considerada por especialistas como una de las más intensas en la historia del show y le permitió ganarse un lugar en la mayor organización de MMA del planeta.

El ecuatoriano debutará con un impresionante récord profesional de 17 victorias y una derrota, además de una racha de 15 triunfos consecutivos, números que lo convierten en una de las promesas latinoamericanas del peso gallo (135 libras), misma en la que pelea su compatriota Marlon 'Chito' Vera. Antes de firmar con la UFC, también se destacó como doble campeón gallo de la organización mexicana UWC, donde consolidó su carrera internacional.

Davey Grant: ¿quién es su rival?

Davey Grant (i) cuando peleó con Chito Vera el 27 de febrero de 2016. Archivo

Su rival será el experimentado Davey Grant, un veterano británico con amplia trayectoria en el octágono y un récord profesional de 17 victorias y 8 derrotas. Grant ha enfrentado a varios peleadores de alto nivel y es recordado por sus combates intensos dentro de la compañía, incluso con premios a “Pelea de la Noche”.

El combate también tendrá un atractivo especial para los fanáticos ecuatorianos, ya que Grant conoce el estilo de pelea tricolor: en el pasado enfrentó en dos ocasiones al también ecuatoriano Marlon Vera, uno de los referentes latinoamericanos de la UFC.

Para Luna Martinetti, esta pelea representa mucho más que un simple debut. Una victoria en su primera presentación podría impulsarlo rápidamente dentro de una de las divisiones más competitivas de la empresa y consolidar la presencia ecuatoriana en la élite de las artes marciales mixtas, donde ya destacan nombres como Marlon “Chito” Vera y Michael Morales.