Emir, un cuento infantil que acompaña la recuperación emocional tras quemaduras

Las experiencias traumáticas en la infancia suelen dejar huellas que van más allá de lo físico. Con el propósito de acompañar emocionalmente a los niños que atraviesan procesos complejos de recuperación, nace “Emir, una historia de valentía”, un cuento que aborda el duelo por la imagen corporal, el miedo a la mirada de los demás y la adaptación a una nueva realidad tras una experiencia traumática.

La autora, Estefanía Gavilanes Carrera, explica que la inspiración surgió de su trabajo durante más de trece años en la Unidad de Quemados de un hospital, donde fue testigo de las historias de niños y familias que enfrentan cambios profundos en sus vidas. “Mi recorrido en la Unidad de Quemados fue una parte fundamental que me inspiró a escribir este cuento. ‘Emir, una historia de valentía’ nace del eco de muchas historias que se viven o habitaron ahí”, señala.

Una herramienta simbòlica para el tratamiento

A partir de esa experiencia, Gavilanes identificó la necesidad de crear herramientas simbólicas que permitieran explicar a los niños lo que ocurre después de una quemadura. “Me di cuenta de que no existían suficientes herramientas para abordar un trauma tan significativo, que implica cambios en la imagen corporal, la identidad y la reinserción social”, comenta la autora, quien destaca que estos procesos pueden resultar especialmente difíciles de comprender en la infancia.

Adultos vuelven a estudiar y se gradúan como bachilleres en Guayaquil Leer más

El libro busca acompañar a los pequeños lectores y a sus familias en medio de la incertidumbre que genera la hospitalización. “Me gustaría que al leer el libro los niños y sus familias puedan comprender mejor estos procesos, sentirse acompañados y encontrar un espacio de seguridad emocional que ayude a disminuir la ansiedad frente a lo desconocido”, afirma Gavilanes.

RELACIONADAS Estudiante de COPOL gana título nacional de Químico Juvenil

Uno de los elementos clave de la obra es el uso de la narrativa como herramienta terapéutica. Según la autora, los niños comprenden mejor los acontecimientos a través de historias y símbolos. “A veces los niños logran hablar de sí mismos a través de un personaje. Esto permite acercarse a un tema difícil sin generar miedo ni sentirse invadidos”, explica.

Un momento de transformaciòn para niños y niñas

En el relato, la hospitalización no se presenta únicamente como un escenario médico, sino como un momento de transformación y aprendizaje para el niño y su familia. “A través de la historia, los niños dejan de ver a médicos y enfermeras como quienes producen dolor y comienzan a percibirlos como personas que ayudan a sanar”, destaca la autora.

Finalmente, Gavilanes subraya el mensaje central del libro: la experiencia difícil no define a la persona. “Las experiencias difíciles pueden cambiar nuestra historia, pero no definen nuestro valor ni nuestra identidad. Emir no es un cuento sobre la herida, es un cuento sobre el niño que existe más allá de ella”, concluye.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÌBETE AQUÌ