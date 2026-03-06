Estudiante de COPOL gana título nacional de Químico Juvenil

El estudiante Alejandro Jiajun Qiu He obtiene el título de Químico Juvenil 2025 en la ESPOL

El máximo galardón, medalla de oro y título de Químico Juvenil 2025, fue otorgado a Alejandro Jiajun Qiu He, estudiante de COPOL.

La Olimpiada reunió a cientos de estudiantes de distintas regiones del país, quienes enfrentaron evaluaciones de alto nivel en áreas clave como Química Analítica, Inorgánica, Orgánica, Física y Procedimientos de Laboratorio. Cada prueba demandó precisión técnica, razonamiento lógico y dominio conceptual avanzado, reflejando el rigor científico de la competencia.

Una medalla de oro y varios reconocimientos en química para COPOL

En Guayaquil, la sede principal fue la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), donde decenas de jóvenes rindieron exámenes diseñados para medir no solo conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas y capacidad de análisis. El escenario fue exigente, competitivo y desafiante.

A este logro se sumaron otros reconocimientos para la institución: Andrés Fernando Boza Carillo obtuvo medalla de plata, mientras que Víctor Ramiro Padilla Valle e Isaac Alejandro Arellano Ayuquina alcanzaron medallas de bronce. Estos resultados reflejan una preparación colectiva sólida y una cultura académica enfocada en la excelencia.

La participación de COPOL también fue sobresaliente en el VIII Concurso Ecuatoriano de Química, donde el equipo conformado por Isaac Alejandro Arellano Ayuquina, Dustin Arial Bastidas Saltos, José Ignacio Jiménez Tapia y Víctor Ramiro Padilla Valle consiguió el tercer lugar. El resultado evidencia trabajo en equipo, disciplina y coordinación estratégica.

Un esfuerzo de toda una comunidad que dio frutos

En entrevista con EXPRESO, Alejandro confesó que al recibir el reconocimiento experimentó sorpresa y felicidad. “Me sentí sorprendido y a la vez feliz, feliz de que el esfuerzo mío por aprender y el esfuerzo de mis profesores por enseñarme haya dado frutos”, expresó con gratitud hacia quienes lo acompañaron en el proceso.

Su motivación para participar nació del deseo de conocer el nivel de química en otros colegios y de aprovechar la competencia como una oportunidad para ampliar sus conocimientos. Más allá del resultado, valoró el aprendizaje adquirido durante la preparación y el reto de superarse a sí mismo.

Entre las áreas que más disfrutó destacó la configuración electrónica, ya que le resulta sencillo imaginar la disposición de los electrones. Sobre sus planes futuros, señaló que continuará preparándose para el examen del Bachillerato Internacional y para la carrera universitaria que aspira estudiar, manteniendo la constancia como eje central de su crecimiento académico.

Finalmente, el joven envió un mensaje claro a quienes desean incursionar en competencias científicas: “Sigan su instinto y deseo de mejorar, conozcan su nivel, pero nunca se queden conformes”.

