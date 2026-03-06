Daniel Noboa entre los 12 apóstoles de Donald Trump

La Cumbre ‘Escudo de las Américas’ es organizada por Trump en Miami con presidentes de derecha de América Latina

Daniel Noboa ha hecho todos los deberes para que el presidente de los EE. UU., Donald Trump, le preste atención. Al menos algo de atención, sobre todo ahora que está asistiendo a la Cumbre ‘Escudo de las Américas’, organizada por Trump en Miami con presidentes de derecha de América Latina. Una cumbre que no cuenta con la presencia de tres países de inmensa importancia regional: México, Colombia y Brasil.

Entre las cosas que ha hecho Noboa para ganarse la atención de Trump está su decisión de adherirse a la muy sui géneris tesis de que la diplomacia se hace con aranceles. Así, le impuso un arancel demencial del 50 % a los productos colombianos, bajo el supuesto de que solo así Colombia hará un buen trabajo para combatir el narcotráfico en la frontera. Luego decidió declarar persona non grata a todo el personal de la embajada cubana sin dar explicaciones, aparte de que -como dijo en son de chacota con periodistas- la prueba de que los cubanos estaban portándose mal era que estaban quemando documentos en la azotea de la embajada: una práctica común en el mundo diplomático.

Esas dos decisiones, más otras que ha tomado en sintonía con la política exterior de Trump, parecerían más que suficientes para que EE. UU. hubiera prestado más atención al Ecuador y se hubiera comportado como un aliado especial. Si bien es cierto que el Comando Sur está trabajando en Ecuador en tareas de seguridad contra el narcotráfico, también es cierto que en otros temas, tan importantes como el comercial o el de salud, el país ha obtenido muy poco.

El Ecuador ni siquiera ha conseguido un trato preferencial en materia arancelaria e incluso sus productos tienen mayores gravámenes que los de Colombia, que se supone no es un aliado de los EE. UU. en la región. En otras palabras, Noboa ha hecho todos los méritos para obtener ciertos beneficios y estos, en honor a la verdad, han sido muy pocos. Ni siquiera existe la decisión de los estadounidenses de articular un plan de seguridad similar al Plan Colombia que ese país firmó con el Estado colombiano.

Habrá que esperar para ver si, tras esta cumbre en la que participan líderes alineados con Trump -algunos quizá sin mucha convicción, pero sin alternativa-, Ecuador se convierte en un aliado especial de los EE. UU., al menos en temas de seguridad. Solo cuando termine la cumbre y se conozcan sus resultados se podrá hacer una evaluación.

Pero mientras eso ocurre hay un tema que no se puede soslayar y que tiene que ver con la política interna del Ecuador en materia de seguridad. Noboa no ha sido claro ni transparente sobre cuáles son las condiciones en las que ha negociado con los EE. UU., ni tampoco sobre su visión estratégica. Cada cierto tiempo anuncia un nuevo plan de seguridad sin explicar en qué se diferencia del anterior ni qué metas se cumplieron y cuáles no.

En ese sentido, por ejemplo, el país todavía no conoce con exactitud el contenido de los acuerdos que Ecuador firmó con los EE. UU. Acuerdos que, dicho sea de paso, se aprobaron como nota verbal, por lo que no tuvieron que pasar por la Corte Constitucional, como ordena la Constitución.

Se sabe que en esos acuerdos existen condiciones que, en términos normales, serían inaceptables para un país soberano, como la posibilidad de instalar centros de detención para migrantes irregulares, algo similar a lo que ocurre en El Salvador.

¿Cuál es la idea que tiene Noboa para la seguridad del Ecuador y cómo encaja -si es que encaja- con la estrategia del Departamento de Defensa de los EE. UU.? Eso no existe o, al menos, nadie lo sabe.

Noboa podría decir en su favor -y quizá tenga razón- que no le quedaba otra alternativa que alinearse con los EE. UU. en esta iniciativa para conseguir recursos y logística con el fin de neutralizar al crimen organizado que se nutre del narcotráfico. Pero sin una hoja de ruta pública, aunque sea en términos conceptuales, esto se presenta como una oportunidad para que ocurran cosas de las que el propio Noboa podría arrepentirse en el futuro.

Dado que la Casa Blanca ha declarado que esta reunión de líderes políticos tiene como objetivo “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, los asistentes corren el riesgo de caer en una falsa dicotomía: garantizar la seguridad pública o proteger la libertad y los derechos humanos, según advierte un análisis de Amnistía Internacional.

Esta falta de claridad y transparencia podría derivar en la aceptación de políticas y estrategias reñidas con el interés nacional. De acuerdo con ese estudio de Amnistía Internacional, esta cumbre a la que asiste Noboa corre el riesgo de servir de plataforma para promover la militarización, aumentar las restricciones al espacio cívico y erosionar las garantías de libertad de expresión y de asociación.

Eso ocurre, además, en un momento en que el gobierno de los EE. UU. ha dejado de ser la instancia internacional que, mal que bien, presionaba a los gobiernos de la región a respetar los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión.

En realidad, los gobiernos de la región que se adhieren a la iniciativa de la Cumbre Escudo de las Américas están permitiendo que la administración Trump encubra comportamientos cuestionables respaldándola o mirando hacia otro lado, como ocurrió con los ataques a lanchas en el mar de Venezuela.

Además, varios países de la región ya enfrentan graves problemas en materia de derechos humanos, como es el caso de El Salvador o del propio Ecuador, donde el Ejército ha hecho desaparecer personas y ha reprimido duramente protestas.

