Daniel Noboa se ausentará del país para cumbre regional con Donald Trump

Conozca la agenda de Daniel Noboa en Estados Unidos y los temas clave que tratará con otros líderes regionales

El presidente Daniel Noboa anuncia su viaje al exterior para participar en la cumbre regional junto a Donald Trump, en medio de la agenda internacional de Ecuador.

A través de un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa informó oficialmente a la Asamblea Nacional sobre su salida del territorio nacional del 6 al 8 de marzo de 2026. El desplazamiento tiene como objetivo el cumplimiento de una agenda oficial en Estados Unidos, donde el jefe de Estado mantendrá encuentros estratégicos con sus homólogos del continente.

Una cita clave con Donald Trump y líderes regionales

La actividad principal del mandatario está programada para este 7 de marzo, fecha en la que asistirá a la primera cumbre regional liderada por el presidente estadounidense Donald Trump. En este foro coincidirá con los presidentes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Honduras, buscando consolidar una postura conjunta frente a los desafíos que enfrenta la región.

Enfoque en la prosperidad y el combate al crimen

De acuerdo con la información oficial de la Casa Blanca, el encuentro busca promover la libertad y la prosperidad económica. No obstante, el eje prioritario será el abordaje conjunto de la migración irregular y el combate a las organizaciones criminales transnacionales que afectan la estabilidad de la región.

Detalles de la comitiva oficial

Aunque el decreto presidencial establece la hoja de ruta del viaje, el documento no especifica los nombres de los funcionarios que asistirán al encuentro. El texto señala que la delegación estará compuesta por los representantes de los ministerios y secretarías cuyas competencias técnicas sean necesarias para el desarrollo de las actividades previstas en suelo estadounidense.

